No puedes decir que no pagarás el muro: Trump a Peña

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en enero a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, con evitar contactos diplomáticos si México seguía diciendo que no iba a financiar el muro fronterizo que quiere levantar el republicano.

En una llamada telefónica, cuya transcripción publicó ayer The Washington Post, Trump le comunicó a Peña Nieto que le hacía quedar mal si decía que no iba a pagar, como pretende el magnate inmobiliario, la polémica barrera. “No puedes decir eso a la prensa”, le espetó.

En la llamada, Trump asegura que ambos países encontrarán la “fórmula” de financiar el muro, pero le advierte: “Si vas a decir que México no va a pagar por el muro, entonces ya no quiero reunirme contigo porque no puedo vivir con ello”.

Trump hizo del muro fronterizo una enseña de su campaña electoral desde el primer día y como presidente ha insistido en que la separación se construirá y que la pagará México de una manera u otra. Pero los planes del mandatario han chocado con el Congreso, que solo prevé aprobar una parte ínfima del costo de la infraestructura.

La llamada, en la primera semana de presidencia del republicano, permite conocer los entresijos de los contactos diplomáticos, el temor de Trump de parecer debilitado ante la opinión pública y la oposición frontal de Peña Nieto.

La conversación tuvo lugar al día siguiente de que Peña Nieto cancelara una reunión prevista en la Casa Blanca después de que el propio Trump le instara a hacerlo si no estaba dispuesto a que México pagara por el “necesitado” muro entre ambos países. En su primera cita bilateral como presidentes, en la cumbre del G 20 en julio, el mandatario estadounidense insistió en que México debe financiar la barrera.

En la llamada filtrada de enero, Trump describió el muro como “la cosa menos importante de la que estamos hablando, pero políticamente puede ser la más importante”.

“Sobre el muro, tú y yo tenemos un problema político”, dijo. “Mi gente dice ‘México pagará por el muro’ y tu gente probablemente dice algo similar pero con un lenguaje algo diferente”.

Trump esgrimió que tenía escaso margen de maniobra. “Tengo que hacer que México pague por el muro. He estado hablando de ellos durante un periodo de dos años”, señaló. Y trató de encontrar una solución cuando se les pregunte quién pagará la separación. “Los dos deberíamos decir ‘Vamos a solucionarlo’. Se solucionará de alguna manera en la fórmula. Es lo contrario de que tú digas ‘No vamos a pagar’ y yo diga ‘No vamos a pagar”.

Sin embargo, Peña Nieto rechazó la propuesta. Alegó que las amenazas han dejado una “marca muy grande” en la “espalda” de México, y le advirtió: “Mi posición ha sido y seguirá siendo muy firme, diciendo que México no puede pagar por el muro”.

En ese momento, Trump intervino: “Pero no puedes decir eso a la prensa. La prensa irá con eso y es algo que no podría soportar”. Peña Nieto replicó que la propuesta de barrera fronteriza es “un asunto relacionado con la dignidad de México y que va con el orgullo nacional” de su país, pero estuvo de acuerdo en “dejar de hablar del muro”.

Ambos líderes también abordaron el problema del narcotráfico. El presidente estadounidense describió a los líderes de los carteles de droga mexicanos como “pretty tough hombres”, combinado la palabra dureza en inglés con el español. Y le ofreció ayuda militar estadounidense: “Quizá tu Ejército está asustado de ellos, pero nuestro Ejército no lo está”. Peña Nieto contestó subrayando que el tráfico de drogas está “ampliamente apoyado por las cantidades ilegales de dinero y armas que llegan de Estados Unidos”.