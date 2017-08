Insiste Secretario en que es una reestructuración en la Policía

Sin querer aclarar quien le dio la orden de despedir a 19 policías, el secretario de Seguridad Ciudadana, César Vázquez, se limitó a decir que se dio una restructuración al interior de la Corporación.

"Ayer hubo una restructuración hacia el interior y dentro de esa restructuración, no es posible que si se estaba en una reunión, salga esa fuga de información", dijo con relación a la filtración del video dónde se muestra el momento en que remueve de su cargo a los ex uniformados.

El viernes, 19 elementos de Celaya fueron removidos de su cargo por a una restructuración dentro de la corporación, indicó en entrevista el propio funcionario.

Horas más tarde de que se informara este hecho, un video grabado por los propios elementos despedidos durante la reunión, comenzó a circular en redes sociales, evidenciando que el Secretario de Seguridad les comenta que hay un proceso de investigación en su contra.

Vázquez Rivera volvió a asegurar que el despido de 19 elementos policíacos no tuvo nada que ver con el asesinato del ex director J. Santos Juárez Rocha.

'Entregan seguridad a Estado'

El cese de 19 policías demuestra que el Municipio entrega la facultad sobre la seguridad al Estado, criticó el capitán retirado del Ejército, Armando Montiel.

El también Presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Pública criticó que desde su llegada al cargo, el secretario de Seguridad, César Vázquez, se ha dedicado a despedir a elementos, en lugar de adiestrarlos.

"Circula un video donde el Secretario de Seguridad (Vázquez) les dice que firmen su finiquito, que sólo recibe órdenes, pero si él recibe órdenes, entonces no tiene caso que siga aquí.

"Se supone que se buscó un perfil adecuado para que sea Secretario de Seguridad, que maneja 5 áreas, y pues parece que desde su llegada su única política ha sido despedir policías".

Consideró que se puede esperar que al no tener respaldo ni de el presidente municipal ni del secretario, elementos que buscan servir prefieran retirarse.

Cuestionó si los funcionarios tienen conocimiento de hacia dónde van aquellos elementos que se quedan sin trabajo, ya que implican a familias celeyenses.

“O el presidente municipal y el secretario de seguridad perdieron el rumbo y le están entregando el Municipio al Estado en materia de seguridad, o siempre la Secretaría ha estado subordinada al estado”, dijo.

“Tenemos un Infopol que nos está saliendo carísimo a los ciudadanos porque no está cumpliendo con las expectativas, yo creo que el que no está sirviendo y no está presionando a sus directores es el secretario”.