¡Saludos optimistas a pesar de todo! ¿Quién fue este pirata? Mala Pata era un pirata algo especial. Su nombre se lo debe a la mala suerte que suele tener en la vida y porque arrastra consigo una pierna herida de bala. Una noche, el barco del que es pirata, es atacado por el temible pirata Sacamuelas, un pirata que tiene por costumbre sacarles las muelas a sus prisioneros. El malvado pirata rapta a media tripulación y se la lleva a su barco. Para rescatar a sus compañeros, Mala Pata se aventura en una empresa llena de divertidas peripecias, y acaba en una isla buscando un tesoro escondido en una cueva habitada por un singular monstruo… ¿Por qué su sobrenombre? Al pirata Mala Pata lo llamaban así por tener una pierna herida de bala que estaba algo mala y por que solía tener muy mala suerte. Cada vez que limpiaba la cubierta del Centauro, el barco del que era pirata, se resbalaba y ¡Cataplum!, se caía al suelo. A menudo, cuando quería desembarcar, se despistaba viendo alguna mosca y ¡Chaf!, al agua patos. La mala pata le perseguía a todas partes: en la playa se quedaba dormido y se quemaba; en la taberna los bribones le robaban su dinero y cuando echaba una partida de <<Piratas, bastos y mala ratas>>, un juego de cartas muy popular entre los piratas, nunca ganaba porque le hacían trampa. En una ocasión le asaltaron en un callejón oscuro. El pirata Mala Pata quiso defenderse y sacó su mosquete, pero se había olvidado de cargarlo. Los ladrones le dispararon y así fue como le hirieron la pierna. Sin embargo, lo que a él más le fastidiaba era que, cada vez que iban a abordar un barco, tenía tan mala pata que siempre ocurría cuando estaba dormido y nadie se había molestado en despertarlo o cuando, por haber cometido alguna tontería, el capitán ordenaba que lo metieran en el calabozo. Así, en el tiempo que llevaba en el Centauro, que no era poco, nunca había podido demostrar lo buen pirata que podía llegar a ser. ¡Zoquete, tú no sirves para esto! Se burlaban los otros piratas del barco mientras se reían. ¿Por qué no te vuelves a casa y cuidas las gallinas? Entonces el pirata Mala Pata levantaba el puño amenazante y contestaba: ¡Dejadme en paz, mentecatos! Un día la Mala Pata que arrastro me abandonará. Y entonces os demostraré que soy mejor pirata que vosotros. El día que ya no tenga tan mala pata, estaremos todos bajo el mar, tú incluido, gruñía entonces el pirata Boquerón, que siempre desprendía un ligero olor a pescado podrido. Tú has nacido con la mala pata a cuestas decía la pirata boca grande. Tenía una boca tan inmensa que era capaz de tragarse hasta medio melón a un cuarto de pata de jamón de una sola pieza. El día que naciste cayó una tormenta de aúpa, la comadrona no pudo venir, tu padre volvía a estar en la taberna y tu madre te tuvo que traer al mundo sola, sin más compañía que la de un gato viejo y bizco. ¿No es eso tener mala pata desde el principio? Y los piratas se reían a coro. Vosotros seguid con vuestras burlas, pero ya veréis: el que ríe al último, reirá mejor, y ese seré yo- contestaba siempre el pobre Mala Pata. Estando un día en cubierta, se le acercó su capitán Teo Beltrán, un fiero pirata con puños de acero y dientes afilados como cuchillos. No era mal capitán, sólo algo gruñón. - ¡Tú, Mala Pata! - rugió -. Voy a tomar el aperitivo en la cubierta. Baja a mi camarote y súbeme una silla. Y luego ve a la cocina y tráeme unas lonchas de chorizo, cacahuates y un vasito de gaseosa de coco. ¡Y date prisa! Mala Pata hizo lo que se le ordenó. Bajó al camarote a buscar una silla, pero al subir las escaleras tropezó con tan mala pata que se cayó. - ¡Rebanada de rata podrida! – refunfuñó”. Nos leeremos en la próxima. El pilón filosófico es: “Cuando el ser humano no sabe llorar, la que llora es su alma”.

FICHA TÉCNICA



TÍTULO: El pirata Mala Pata.



AUTOR: Miriam Hass.



EDITORIAL: Crítica.



PRECIO: $160.00



CAPTURISTA: Carmen Cabrera.