ES MEJOR PREVENIR, QUE LAMENTAR

La prevención o profilaxis, es mucho mejor que lamentar las consecuencias de los hechos. Es mejor ir a las causas, que a los efectos. Las causas originan lo que después lamentamos. Por eso, lógicamente, es preciso ir a las causas y remediarlas de la inseguridad que estamos padeciendo.

¿Cuales son las causas de este clima de violencia en el que, por desgracia vivimos?: La carencia de valores morales. ¿Es una solución simplista? Pues sí, pero ha final de cuentas la solución a los graves y complejos problemas es simple y sencilla: ir a las causas. Desde hace varios decenios se descuidó, por parte de los padres de familia, el inculcar valores morales a los hijos. La corrupción en el gobierno se origina en el hogar. Los que posteriormente van a gobernar fueron educados y nutridos con valores morales en el seno de la familia, o no lo fueron y posteriormente van a ser corruptos y a perseguir el poder para el beneficio propio y no el de la sociedad. O van a ser empresarios que van a lucrar indebidamente con sus productos. O van a ser policías “mordelones” y corruptos, etc.

Todo empieza y se origina en el hogar. Los padres tenemos una gran responsabilidad en la educación de nuestros hijos. Inculcarles valores morales debe ser una obligación de todo padre, pero por desgracia, esto no se da en una buena parte de las familias. La violencia intrafamiliar, el alcoholismo, el clima de inseguridad que prevalece en muchas de las casas se repite posteriormente en las calles. No es un infalible patrón de conducta el que de un padre alcohólico, los hijos lo sean. Pero hay más probabilidad que sean alcohólicos los hijos que vieron esto como “normal”, o que las hijas busquen a un esposo alcohólico para revivir esa vida y continuarla, porque no saben vivir de otro modo.

Se vive fuera de la casa lo que se vivió adentro. Esta sociedad que tenemos violenta, fue surgida de hogares violentos. No sólo no se inculcan valores morales sino se enseñan antivalores. Los Centros de Integración Juvenil existentes, son insuficientes para atacar este grave problema. Sí pueden ayudar a disminuir en parte el grave problema de las adicciones, pero en su mayoría los jóvenes adictos surgidos de hogares desintegrados, se vuelcan hacia la delincuencia para seguir manteniendo su adicción. Mientras haya demanda de drogas, habrá oferta de ellas. Esta es una ley económica inexorable que no será parada con prohibiciones. Ya vimos con la prohibición del alcohol en los Estados Unidos a principios del siglo pasado. Y vemos también que prohibir las drogas no para la oferta de ellas. Atacar esas consecuencias como los narcomenudistas o el tráfico de ellas, lo que ha ocasionado son derrames interminables de sangre.

Desde hace decenios se descuidaron los valores morales y poco a poco, pero inexorablemente, se fue desintegrando el tejido social. Dese hace 50 años o más, la corrupción en el gobierno se miraba como “normal”. Es más aquel que no robaba era tonto por decir lo menos. Cuando alguien llegaba “arriba” los parientes se frotaban las manos de gusto mórbido, porque ellos con seguridad iban a ser beneficiados. Y eso era mirado como normal. La corrupción era normal y, es más, lógica y hasta necesaria. Los gobiernos priístas tenían más o menos controlado al crimen organizado porque pactaban con él. La regla era: dejar hacer, pero no sobre pasarse. Y más o menos estaba controlada esta situación y ésta cohabitación con la delincuencia. Entraron los gobiernos panistas con Fox y éste descuidó totalmente este “establishment”, no continúo las reglas o el pacto, pero no introdujo ningún sistema que lo supliera y en este clima de vacíos de poder que propició, la delincuencia se incrementó y alebrestó y empezó el desorden. Para controlarlo, Calderón sacó al ejército de los cuarteles y la guerra se empezó a dar en las calles y en el fuego cruzado murieron más de 100 mil civiles. Atacó violentamente los efectos y olvidó totalmente las causas. Este gobierno de Peña Nieto sigue la misma tónica nada más que disfrazada, pero a final de cuentas lo que ha hecho es crear más desorden. Los delincuentes que atacó en Michoacán se vinieron a Guanajuato y muchos de ellos llegaron, en este éxodo, a Celaya.

El gravísimo problema de la violencia e inseguridad que vivimos es multifactorial, pero a final de cuentas debemos empezar a enfocarnos en las causas sin descuidar los efectos. Por eso, es mejor prevenir, que remediar.

POSDATA UNO.- Este viernes pasado hubo una grave confusión. Hubo dos horas, como de 2 a 4 de la tarde que como reguero de pólvora se dispersó la noticia que el dueño de mariscos “Chava” había sido suprimido de la vida por delincuentes. Al principio la información era que había sido Héctor. Pero no, había sido el dueño de mariscos Chava, pero de Yuriria. En lo que a mí respecta, pido disculpas a Héctor y a su apreciable familia por este gravísimo error. Cualquier muerte nos debe doler, porque como decía el poeta metafísico inglés John Donne en un fragmento de su poema “Las campanas doblan por ti”: “Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti”.

POSDATA DOS.- TODOS, PUEBLO Y GOBIERNO, DEBEMOS HACER LA PARTE QUE NOS CORRESPONDE, PARA ACABAR CON ESTA VIOLENCIA E INSEGURIDAD.

Comentarios y opiniones a los correos:

ricardogonzalezm@prodigy.net.mx

ricardogonzalesm04@hotmail.com

Twitter: @gonzalezmelecio