Andrés Guardado cae ante el Eintracht Frankfurt

El también mediocampista del Tri batalló para ser el motor de salida del conjunto bético e incluso regaló un pase que casi aprovecha un rival para anotar.



Sus compatriotas Marco Fabián y Carlos Salcedo, integrantes de las Águilas, no fueron convocados y observaron el cotejo desde la tribuna.



El Betis tuvo un buen arranque y cerca estuvo de irse arriba en el marcador, pero Juanjo Narváez no pudo vencer en un mano a mano al portero Lukas Hradecky, al 19'.



Sin embargo, los verdiblancos comenzaron a mostrar dudas y Guardado tuvo que cortar a un rival que se perfilaba solo al arco tras un erróneo despeje del portero Antonio Adán, al 36'.



De hecho, el mexicano, quien hasta entonces se había mostrado seguro, metió pase largo hacia atrás que le quedó a Haller, quien se sacó al portero pero no pudo disparar y metió pase atrás a Jovic quien envió su remate al poste, al 44', en la más clara del primer tiempo.



Para el complemento, el Betis intentó tomar de nuevo la iniciativa pero las Águilas fueron más efectivas.



Al 58', Timothy Chandler controló fuera del área y metió remate cruzado para adelantar al club alemán.



El conjunto de Frankfurt amplió ventaja al 68', cuando Marius Wolf apareció solo y definió para el segundo, ante la indecisión de la zaga verdiblanca, que pensó estaba en fuera de lugar.



Las Águilas cerraron la cuenta al 72', por conducto de Aymen Barkok, quien aprovechó otro error en la salida del rival.



El Betis sufrió su peor derrota en esta pretemporada hacia la campaña 2017-18, justo en el primero de sus dos compromisos en Alemania, pues mañana chocará con el Stuttgart.