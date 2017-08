Hilary Duff y su fuerte mensaje contra quienes se burlan del cuerpo de los demás

La actriz Hilary Duff dio un fuerte mensaje hacia aquellas personas que gustan de avergonzar a los otros por sus cuerpos.



"Ustedes, chicos (¡sé que están ahí!) ya saben cómo arruinar un buen tiempo, si son de las personas que avergüenzan a los otros por su cuerpo. #besenmitrasero", escribió junto a una foto en la que se le ve de espaldas, en bikini, y muestra su celulitis.





La actriz subió a su cuenta oficial de Instagram la polémica captura, junto a un texto en el cual llama a las mujeres a no preocuparse por las imperfecciones de su cuerpo.



"Estoy publicando esto en representación de las jóvenes chicas, mujeres y mamás de todas las edades. Estoy disfrutando de mis vacaciones con mi hijo después de una larga temporada de sesiones de fotos y de estar lejos de él por semanas en los últimos meses.



"Los sitios webs y revistas aman compartir 'los defectos de las celebridades' (¡todos los tenemos!)", explica, "mi cuerpo me ha dado el más grande regalo de mi vida: Luca, de 5 años. Cumpliré 30 en septiembre y mi cuerpo es saludable y me lleva a donde necesito ir".



Duff finalmente pidió a las mujeres que se acepten como son.



"Damas, estemos orgullosas de lo que tenemos y paremos de gastar precioso tiempo del día deseando ser diferentes, mejores o perfectas", sentenció.