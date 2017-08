Consideran conveniente crear rastros regionales

La creación de rastros regionales para evitar problemáticas de salud en estos espacios sería lo ideal, sin embargo tendrá que pasar un proceso largo para que se logre, indicó Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde de Irapuato.



Los rastros regionales son vistos por instancias estatales y de salud como una alternativa para disminuir las malas prácticas en estos mataderos de ganado, en donde tan sólo en este año se han detectado 11 muestras positivas de clenbuterol.



El Alcalde de Irapuato señaló que contar con la regionalización generaría ahorros para los gobiernos municipales que cuentan con rastros, aunque aún es una idea lejana, ya que aún no existe una política pública real para hacerlo.



“Si pudiese darse una mayor confianza a la ciudadanía donde fueran rastros tipo TIF por ejemplo, y desde ahí se garantizara la salubridad y que fueran también rastros con números negros, para mi encantado de la vida”, comentó el mandatario municipal.



Asimismo, Ortiz Gutiérrez recordó que en el pasado ya se intentó hacer rastros regionales y que el proyecto no funcionó, por lo que no sabe si esta vez será un proyecto que dé solución a la problemática actual.



Agregó que aún no han puesto a consideración el tema de concesionar el rastro municipal de Irapuato, ya que primero se debe hacer un estudio para conocer como mejorar el trabajo, simplificar los procesos y generar ahorros.

