Preocupa en Guanajuato obesidad infantil

La obesidad infantil es una enfermedad que cada vez cobra más relevancia, pues en Guanajuato uno de cada 3 niños presenta sobrepeso, indicó el subsecretario de Salud Pública, Moisés Andrade Quezada.

Señaló que va a la alza el sobre peso en las comunidades rurales, donde la mujer y los menores hasta de 18 años son quienes más presentan el problema, que condiciona muchas de las enfermedades más comunes en la entidad, como la diabetes e hipertensión.

“Estamos sujetos a muchos impulsos culturales de otros países, nuestra vecindad nos conlleva a que al niño lo mandemos al colegio con una fritura, con una gaseosa, con un jugo que es azúcar pura”, dijo.

Andrade Quezada refirió que en las comunidades rurales se ha perdido la costumbre de sembrar en casa, y los habitantes prefieren comidas poco nutritivas y que no aportan nutrientes, lo que ha desencadenado el aumento de la obesidad y el sobrepeso.

“Hay escuelas que ya están optando por que en sus tienditas no se venda nada de comida chatarra, tiene que ir de la mano con la casa, porque si en la escuela les dan algo y en la casa no hacemos lo que nos corresponde, no vamos a lograrlo (disminución)”, refirió.

El subsecretario exhortó a los guanajuatenses a cambiar los hábitos de consumo en alimentos, así como optar por estilos de vida saludable, una cuestión en la que ha trabajado fuertemente la Secretaría de Salud.

Agregó que la instancia estatal cuenta con grupos de ayuda en obesidad, diabetes y otras enfermedades similares, quienes pueden dar apoyo a aquellos que buscan cambiar su vida con buena alimentación y ejercicio para disminuir la obesidad.

“Tratemos de caminar, de que los hijos vean que lo mejor no es estar tirados en el sillón, con la tableta, con la televisión, sino fomentar el uso de todo lo que tenemos alrededor, no se necesita tener grandes deportivos y canchas, sino simplemente que provoquemos que entiendan que es lo mejor para ellos”, finalizó.