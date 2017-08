Atacan a hombre con un machete

Con lesiones en su mano acabó un hombre que fue agredido por los tripulantes de una motocicleta en la comunidad de Valtierrilla, perteneciente al municipio de Salamanca.



José C., de 33 años, se encontraba bebiendo alcohol con sus amistades en la calle Independencia de la Cruz, de la comunidad de Valtierrilla, en Salamanca.



Alrededor de las 12 de la noche, el hombre regresaba a su hogar pero se dio cuenta que lo seguían tres jóvenes que viajaban en una motocicleta.



Poco antes de llegar a su hogar, los tripulantes de la moto bajaron del vehículo y agredieron a golpes a José; uno de los agresores utilizó un machete para lesionarlo.



José metió su mano para protegerse y resultó con unas heridas en la mano derecha mientras que los agresores huyeron en la motocicleta.



Acompañado por sus familiares, el hombre fue al Centro de Salud comunitario de Valtierrilla, en donde se le proporcionó atención médica y fue dado de alta, pues las heridas que sufrió no eran graves.



Los elementos de la policía asignados por el municipio, para vigilar a la comunidad de Valtierrilla, no encontraron a los agresores.

