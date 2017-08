Chocan 2 vehículos en Jaral del Progreso

La falta del respeto del paso vehicular fue el factor para que chocaran y sufrieran daños los dos vehículos, teniendo solo lesiones menores los tripulantes.



Los vehículos involucrados fueron una camioneta marca Ford modelo Lobo color rojo que venía circulando sobre la calle Zaragoza y un Jeep color azul marino que venía sobre la calle Benito Juárez.



Al tener preferencia la calle Benito Juárez, el conductor de la camioneta roja no se percató y dio vuelta en la esquina para incorporarse a dicha calle, lo que causo que colisionaran de forma frontal en sus costados derecho e izquierdo respectivamente.



Una mujer presentó contusiones menores que no ponían en riesgo su vida, por lo que no se requirió trasladarla al Hospital Comunitario, dejando a cargo del lugar del accidente a personal de Tránsito y Vialidad del municipio.

