Queda grave joven tras derrapar en motocicleta

Un joven de 18 años ingresó grave al Hospital General de Irapuato tras derrapar de la motocicleta en donde viajaba.



El accidente ocurrió el jueves minutos después de las 11 de la noche sobre un camino de terracería, a la altura de la colonia popular Fonhapo.



El paciente fue identificado como Felipe Zavala, de 18 años.



Según un testigo, el joven circulaba en una motocicleta oscura tipo cargo, pero a una velocidad por arriba del límite y sin casco.



Al ingresar al camino de terracería, no bajó la velocidad.



Debido a la velocidad excesiva en el que circulaba, perdió por completo el control del vehículo.



Estando descontrolado, derrapó y el joven salió disparado, pero al caer se golpeó la cabeza.



La gente corrió hacia él para ayudarlo a levantarse, pero notaron que no se movía.



Sin embargo, un testigo notó que aún respiraba, por lo que llamaron al 911.



Al lugar, se trasladaron agentes de Tránsito Municipal, así como dos paramédicos en una ambulancia de Cruz Roja.



“Al lugar llegaron sus familiares, inclusive su madre entró en crisis al verlo en ese estado, y se puso a llorar a un lado de él, como que no quería creer lo que le había sucedido a su hijo, porque traía un golpe severo en el cráneo”, narró un agente de vialidad.



El joven recibió los primeros auxilios y malherido, fue abordado a la ambulancia, a fin de ser trasladado al Hospital General.



Durante el traslado, le abrieron paso por avenidas y calles de la ciudad, elementos de Tránsito Municipal, hasta la llegada al nosocomio, en donde ingresó por la sala de urgencias.



El diagnóstico es grave, pues presenta fractura de cráneo, además de un esguince cervical, golpes y heridas cortantes, tras la caída en moto.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx