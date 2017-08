Dios da el agua, pero no hace presas

Durante siglos, cada año, los católicos han implorado a Dios (e imploramos actualmente), que por piedad, en los veranos “nos dé un buen temporal”; es decir: que llueva abundantemente para que las tierras cultivadas produzcan frutos que alimentarán a hombres y ganados. De este modo se complementarán armoniosamente la obra divina y la humana, valga decir: la naturaleza y la cultura.

Este trabajo conjunto obedece a un plan divino: Dios hizo los árboles y el hombre -con la madera que les saca- construye muebles, casas, barcos y muchos otros objetos. Dios hace las flores y los hombres las utilizan para extraer (y comercializar) los perfumes; para adornar altares, salones de fiestas, honrar a los héroes, ofrendar a los muertos u obsequiarlas a novias y madres. Dios creó los peces y los hombres tuvieron que inventar los anzuelos y las redes para pescarlos.

El aprovechamiento por los hombres de los recursos naturales -que constituyen la gran obra de la Creación- requiere inteligencia, esfuerzo, constancia, inventiva y sacrificio. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte (Estados Unidos), los hermanos Wilbur y Orville Wright, hicieron volar un biplano llamado Flyer.¡Maravilla de todos los tiempos! Un objeto más pesado que el aire pudo mantenerse en el mismo y avanzar, llevando a bordo un piloto y un motor. Dios hizo el aire y los hombres los aviones.

Podría mencionar más ejemplos de ese trabajo conjunto entre la Divinidad y la raza humana, pero con los anteriores es suficiente. El caso es que estamos rodeados de abundantes recursos naturales y a veces no los aprovechamos. Un viejo chiste (amargo, por cierto) dice que durante la creación del mundo, Dios dijo a sus ángeles: “A éste lugar (señalando el territorio de la República Mexicana como ahora la conocemos) le ponen muchos bosques, mucho mar, muchas montañas llenas de oro, plata, hierro y otros metales; muchas selvas y campos fértiles, a la vez que desiertos”. Uno de los ángeles le dijo: “Señor, ¿no crees que le das demasiado a éste territorio en detrimento de otros?” Y el Señor contestó: “Pero para equilibrar, ya verán qué habitantes les pongo”. Y puso a los mexicanos.

Y aquí estamos los mexicanos de la región de Los Altos de Jalisco que vemos cómo en el Río Verde se construyó una presa: El Zapotillo, que podría almacenar millones de metros cúbicos de agua, pero se ha conseguido una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se permita que dicho embalse retenga el agua. Aunque caigan tormentas increíbles todos los días, el líquido que corra por ese río debe irse hasta el Océano Pacífico. Pero eso sí, continuaremos con los rezos y

procesiones, pidiendo al Cielo “un buen temporal” y repitiendo fervorosos: “San Isidro Labrador, pon el agua y quita el sol”.

Una presa llena de agua cambia la ecología de su entorno. Lo primero que se antoja pensar es que las tierras circunvecinas podrán producir tres cosechas al año, con lo cual los campesinos triplicarán sus ingresos (es verdad que también trabajarán más, pero vaya lo uno por lo otro). En muchos lugares del país, el gobierno federal ha creado Distritos de Riego constituidos por miles de hectáreas que se benefician de una presa. Por ejemplo: en Lagos de Moreno se tiene el Distrito de Riego 2 con base en la Presa de Cuarenta.

Una presa puede cultivarse como se cultiva la tierra. Sí, claro, mediante la acuacultura o sea: la siembra de peces, lo que permitirá desarrollar una nueva industria pesquera que será fuente de empleos y producirá dinero. Si a orillas de la presa se construyen atractivos restaurantes con arquitectura que armonice con el paisaje, se podrá desarrollar un polo turístico para los fines de semana. Quienes vivan en los poblados cercanos querrán comer un día fuera de casa, cerca de un gran espejo de agua y mirando a lo lejos lomas verdes llenas de árboles.

Una presa es un bien que hay que aprovechar, pero lo primero que se requiere es llenarla de agua. Y El Zapotillo ya tiene bastante altura para que -se resuelva o no si crecerá más metros su cortina hacia arriba- comience a transformar la economía de la región. Miren que de veras hay situaciones que un observador imparcial no comprende: Recuerdo a un tipo que vivía en un pueblo inundado. Subió a la azotea de su casa e impetró el auxilio divino. Llegaron en un helicóptero a rescatarlo y no quiso subirse, por miedo. Se acercaron bomberos en una lancha inflable y no se subió por temor a volcarse. Llegó un “salvavidas”, nadador experimentado y tampoco lo aprovechó. Finalmente, murió ahogado. Al llegar ante San Pedro, a éste le reclamó: “¡Recé que me ayudara el Señor y nada!” Y San Pedro le dijo: “El Señor te mandó un helicóptero, una lancha inflable y un salvavidas. No los quisiste. El Señor no iba a ir en persona, para eso se vale de otros recursos”.

Bueno, pues ahí está el Río Verde. Ahí están las lluvias del verano. Ahí está la presa de 80 metros de altura que no retiene agua por orden de la Suprema Corte. Dios da el agua pero no construye presas. Y esta presa no se aprovecha ni con 80 metros de altura, porque los hombres se han enemistado entre sí por razones de verdad baladíes: que no hay que compartir el agua con los de Guanajuato (ni que fueran caníbales ateos de otro Continente), que si los del partido Movimiento Ciudadano se oponen a una obra que planearon los priístas, que si esperan que llegue un salvador político como AMLO para que resuelva, etcétera. ¿Saben qué? ¡Aprovechen lo que ya está hecho y costó tanto dinero de nuestros impuestos!