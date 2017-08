Torrente avisará si lo corren

Javier Torrente habló sobre su posible salida del club luego de empatar 2-2 ante Cruz Azul.

“Voy a trabajar hasta que la directiva me diga que no necesitan mi servicio, si en la fecha 2 hablamos de un entrenador que tiene cincuenta por ciento de puntos en los partidos jugados estamos en forma, me resulta gracioso donde otro entrenadores hicieron lo mismo y hubo presión”, aseguró el técnico, tal vez en referencia a entrenadores como Juan Antonio Pizzi o Luis Fernando Tena.

A punto de explotar, con enojo en sus palabras, explicó que no hace caso a los comentarios.

“Estamos ensamblando un equipo nuevo, si hablamos de una salida en la fecha 2, no me preocupa. No me fijo en lo que digan los medios. Así como yo opino de jugadores, la prensa puede hacer lo que guste y el día que me diga la directiva que me vaya por mi desempeño, me iré”, explicó el técnico.

Con las mejillas rojas y el ceño fruncido, Torrente presume de tener un contrato por firmado por un año, así que su única preocupación es trabajar.

También abogó por el repetido discurso de tener menos puntos de los que merece y no creyó que luego de tres jornadas, tener una unidad en la tabla sea malo.

“Análisis. Tenemos menos puntos de lo que merecemos, estamos en un arranque complicado. Si queremos ser un equipo para aspirar a cosas importantes, debemos resolver la cantidad de goles que nos entran, no lo hemos hechos. Futbolísticamente no tiene nada que ver con el discurso, aspiramos a la solidez, convertir goles y ganar el partido”, comentó el domador de La Fiera.