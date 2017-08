Acoge León a venezolanos

La crisis de Venezuela ha obligado a muchos de sus habitantes a buscar oportunidades en países vecinos como Colombia, México y Brasil.

Datos de Migración Política de la Secretaria de Gobernación registraron de enero a junio de 2017, el ingreso a México vía aérea de 41 mil 278 venezolanos. El año pasado en el mismo periodo llegaron 26 mil 481.

En 2016 nuestro país otorgó cuatro mil 826 residencias temporales y dos mil 494 residencias permanentes a venezolanos.

El Instituto Nacional de Migración cuenta con estadísticas de 2012 al 2016 de los ingresos por nacionalidad al Aeropuerto Internacional de Guanajuato. En este periodo llegaron a Guanajuato 278 venezolanos.

La comunidad venezolana en León suma cerca de 400 inmigrantes, en base al registro de participantes en las marchas y en reuniones para las votaciones de su país.

Se vuelve leonesa

María Rivero salió de Caracas en busca de que ella y su hija tuvieran una vida estable; “hace 11 meses llegamos a León”, dijo.

Salió de su país en mayo del año pasado, compró los boletos de avión con los ahorros que hizo cuando trabajaba como secretaria y con el dinero que obtuvo por la venta de su auto. Su primer viaje fue a Costa Rica, donde vivió tres meses con una amiga que le dio asilo, sin embargo, nunca pudo conseguir empleo estable.

Un paisano con quien tiene contacto a través de redes sociales la invitó a probar suerte en León.

“Andrés es de Caracas y tiene dos años viviendo acá, me dijo que había empleo y se vivía muy bien. Tenía miedo porque los extranjeros vemos a México como un país inseguro por la violencia del narcotráfico, pero ahora me siento como en casa, la gente es muy bonita, tenemos muchas cosas en común”.

Al preguntarle a María como es un día en Venezuela comenzó a llorar, describió la situación de su país como horrible; tenía que hacer largas filas de 18 horas “rogando a Dios” alcanzar un kilo de azúcar, arroz y papas.

Los bebés sufren porque escasea la leche y no hay pañales; a través de redes sociales los ciudadanos intercambian pañales por azúcar, frijol o cualquier producto para comer.

“Todo está controlado, solo puedes comprar cada 15 días. Me tocaba los jueves ir por comida, era fila y fila. Estaba parada hasta 18 horas rogando a Dios alcanzar un kilito de azúcar, otro de arroz y papas, pero llegar a caja y que te digan ‘se acabó’, sufres la impotencia de llegar a casa sin nada qué comer, eso es horrible”.

Aregó que sólo la gente que trabaja en el Gobierno, principalmente los militares, viven bien en Venezuela. Los ciudadanos no tienen acceso a productos de limpieza personal, comida, medicina o vestimenta.

“Aquí (León) tienen tiendas por donde quiera, hay productos porque la ciudad tiene dinero; en mi país conseguir un jabón era muy difícil porque se prefiere comer que asearse”. Hace un año murió el papá de María, con 77 años, “por falta de medicina”.

Para que María llegará a México su amiga de Costa Rica y su paisano Andrés le apoyaron con la compra de boletos de avión para ella y su hija de 11 años, así como con el pago de unas semanas de la renta de un cuarto.

Su primer empleo lo encontró en un local en la Zona Centro donde ayudaba a preparar tortas ahogadas, después trabajó en una pizzería y posteriormente cuidaba a una ancianita.

Hace tres meses caminaba en busca de otro empleo con mayor sueldo y encontró el taller de calzado donde ahora trabaja como adornadora.

“Este trabajo es muy entretenido, me tuvieron que enseñar cómo se hace esto, me siento contenta, la gente es muy gentil; los mexicanos son muy iguales a nosotros, para mí es mi sueño americano, así como para los mexicanos migrar a Estados Unidos”.

Renuncia a su país

Jesús García renunció a Venezuela. Vive en León con su familia, hace dos años en una visita se enamoró de la ciudad.

“La situación en Venezuela no es nueva, tiene muchos años así, solo que ahora con las redes sociales se ha expandido”.

En Venezuela Jesús estudiaba música. Se quedó en noveno semestre y espera algún día volver para concluir sus estudios.

Su esposa lo siguió a León, dos meses después lo hicieron su mamá y su hermana.

Al llegar Jesús se empleó como cocinero en varios restaurantes, ahora trabaja en uno de comida saludable, su mamá también trabaja en un local de comida.

Pronto será papá y tío de bebés leoneses, el resto de su familia está en Venezuela.

El joven y si esposa ya hacen trámites para legalizar su estancia en México, y quieren seguir viviendo en León.

Busca nacionalidad

Adamaría Castro hace cinco años salió de Valencia, Venezuela, en busca de mejores oportunidades para su hija Ángel entonces de 3 años.

La niña mació cuando ella tenía 20 años, pero su vida en pareja no funcionó y la situación para mantener a su hija se complicó por la falta de trabajo, por ello decidió migrar a México.

“No tengo una profesión y eso complica tener más plata como en cualquier lugar, había días que no tenía comida para mi hija, trabajé duró para comprar los boletos de avión. Nuestro país siempre ha estado políticamente mal, pero con Maduro empeoró, mi oportunidad era México”.

A su llegada se quedó unas semanas en la Ciudad de México, donde trabajó un mes en una taquería, ahí conoció a un operador de transporte de carga que la apoyó con el viaje a León.

“El operador comía en la taquería donde lo conocí, él platicaba que Guanajuato tenía mucho empleo, que podía vivir en León por su industria del calzado y negocios encontraría muy fácil empleo”.

La venezolana no cambió de giro laboral, su primer empleo en la ciudad fue en una tortería.

Compartió que durante tres años sufrió la situación laboral y de vivienda como cualquier ilegal fuera de su país, hasta que hace dos años se embarazó de un mexicano y su situación migratoria cambió.

Actualmente la joven es promotora de productos de belleza en tiendas departamentales, tiene una casa y su hija mayor comenzará el segundo año de primaria; está orgullosa de que su bebé de un año sea mexicana y, agregó, tendrá mejor calidad de vida.

Quiere traer a su familia

Andrés Quintero hace tres años salió de Venezuela a Colombia, después viajó a León.

En Colombia un amigo le dio asilo y le ayudó a conseguir trabajo en una tienda de autoservicio; como ingreso extra el joven vendía rastrillos en las calles.

Pasaron ocho meses para que Andrés ahorrara lo suficiente para comprar un boleto de avión a México. Además reunió el pago de un mes de renta y para sus alimentos, mientras encontraba un empleo.

Su primer trabajo fue en una tienda de ropa en el Centro, pero sólo estuvo dos meses: lo despidieron por su irregular situación migratoria.

Tuvo otra oportunidad en un local de jugos y licuados donde trabajó durante 10 meses por las mañanas y por las tardes laboró en una taquería, ambos negocios en la colonia Azteca.

Actualmente lleva nueve meses como cocinero en una pizzería.

“Estoy muy contento en México porque en mi país ya no se vive con libertad y ahora está peor. Deseo que mi familia este aquí porque sufre la situación, pero no puedo hacer nada, yo tengo que salir cada seis meses para que me sellen el pasaporte, sé que estoy ilegal en su país, pero es mejor que un día en Venezuela.

“Como extranjero piensas en tu país y buscas algo o a alguien que te haga sentir como en casa. Las personas que contacté se expresaron muy bien de León y no lo pensé más, llegué sin escalas a la ciudad”.