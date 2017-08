Condena panista omisiones del INE

Los recientes lineamientos para garantizar equidad en la contienda electoral 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral (INE), quieren decir, según el consejero del PAN en el INE, Eduardo Aguilar Sierra “me he hecho medio wey, sé que han hecho muchas cosas, me he hecho de la vista gorda, pero ya no más... a partir del 8 de septiembre seré estricto en el cumplimiento de los artículos”.

“No le digan a nadie que se los dije pero de aquí al 8 de septiembre hay algo de flexibilidad todavía, aunque no por ello deja de ser exento el cumplimiento de los artículos, que al final del día, el INE se ha hecho de la vista gorda”, reiteró el abogado general del PAN a los que asistieron a su conferencia titulada “Unidad para el Futuro en Equidad”, realizada ayer en las oficinas del PAN estatal.

Durante su ponencia hizo mención al artículo tercero de la Ley General de Procesos Electorales a nivel federal que se replica en Guanajuato, la cual dice que entiende por actos anticipados de campaña los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de campaña, llamados expresos al voto en contra o a favor de un candidato o partido.

Los actos anticipados de precampaña también deben ser sancionados por el INE cuando un precandidato empieza a pedir el apoyo antes de tiempo.

“El gran problema es que en México hay mucha similuación y los recursos públicos se utilizan desgraciadamente para influir la contienda... a partir del 8 de septiembre el INE ha llamado piso parejo, yo le llamó bozal electoral, (una vez que te destapas) ya no te puedes mover”, dijo.

Dicho acuerdo impuesto por el Instituto, es que “si quieres ser aspirante o no, el INE va a tener que resolver justamente si hay un grado, al final del día si dijiste que no y el día de mañana sí lo eres te va a contar como anticipo de campaña... por eso lo llamo bozal electoral, está muy restrictivo este acuerdo”, consideró el abogado.

Pero ignora ‘intervención’ en Celaya

La encuesta que fue organizada desde el Gobierno de Guanajuato para promover en Celaya la imagen de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, la ignora el consejero del PAN en el Instituto Nacional Electoral (INE), Eduardo Aguilar Sierra.

“Acción Nacional siempre ha buscado que los funcionarios públicos tengan un ejercicio objetivo de su trabajo, desconozco si este tema lo fue o no lo fue. No nos ha llegado el caso, no nos han presentado hasta ahora ninguna impugnación... cuando nos llegue tendríamos que hacer un análisis legal del tema y pronunciarnos”, dijo.

El 28 de julio am publicó que Gobierno del Estado a cargo de Miguel Márquez Márquez, junto con administraciones municipales, uso recursos y funcionarios públicos para posicionar -a través de una estrategia de “intervención”- la imagen del ahora ex secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), Diego Sinhué.

Días después de dicha publicación (el 1 de agosto), Rodríguez Vallejo renunció a la Sedeshu para ser candidato de Acción Nacional a la gubernatura de Guanajuato en el proceso electoral de 2018.

Lo anterior lo desconoció Aguilar Sierra y prefirió guardar su opinión “por una razón muy sencilla, puede ser un caso que nos llegue a estudiar y tendría que tener más elementos para pronunciarnos legalmente. Si un acto de cualquier precandidato se considere anticipo de campaña claro que se sancionaría, pero no sé si ese sea el caso”.

“Estamos en condiciones de llegar fuerte a la contienda del 2018, lo único que Acción Nacional pide a sus servidores públicos es que sigan haciendo un buen trabajo, un papel de respeto a la Ley, pero sobretodo, evitar el uso de recursos públicos para una promoción individualizada que por supuesto va en contra de cualquier espíritu de Acción Nacional de servicio público”, añadió.

Andrea Murillo Mata