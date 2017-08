La bomba de las pensiones universitarias

Las UPE (Universidades Públicas Estatales) del País están quebradas; unas más, otras menos, pero quebradas. Con enormes pasivos laborales de sus trabajadores, con mínimos ingresos propios, con una legislación que exprime sus finanzas para pago de sueldos, las UPE deberán pronto enfrentar esta cruda realidad. Sí, paradójicamente, el enorme problema de la quiebra financiera de las UPE en todo el País, se debe fundamentalmente a sus pensiones y esto, porque se incrementó la esperanza de vida de los mexicanos y también de los trabajadores universitarios, lo que hizo que las tempranas jubilaciones y el esquema contractual de sus sindicatos llegaran a este extremo: sus pasivos son enormemente mayor que sus activos y sus trabajadores jubilados son más numerosos que los que están en activo. Así ninguna organización sobrevive.



Las UPE tienen una misión noble, pero los sistemas de pensiones de las UPE representan un gran reto dada la heterogeneidad en los beneficios que otorgan a sus trabajadores (y no tanto a sus alumnos) y, su responsabilidad parcial o total en su sostenimiento, pues viven del subsidio público y generan cantidades mínimas de venta de servicios al exterior. Afortunadamente, las autoridades y representaciones sindicales han comenzado a aceptar el problema y a tomar medidas correctivas, sabiendo que ni el gobierno (ni los contribuyentes) seguirán dando las mismas cantidades de subsidio si no logran mayores acuerdos para reformar sus sistemas de seguridad social y para la generación de ingresos propios.



Son pocas las UPE que tienen iniciativas innovadoras como creación de Patronatos, concesiones de espacios, estímulos a investigadores para proyectos a la industria, renta de equipamiento, venta de servicios de capacitación y contrataciones temporales por resultados, entre otros, aunque hay casos extraordinarios como la BUAP (Puebla) o la UAA (Aguascalientes) que destacan por su incremento de ingresos propios.



El problema se reconoce cuando en el año 2002, la SEP y la ANUIES diagnosticaron mediante valuaciones actuariales estandarizadas la situación de los sistemas de pensiones universitarios, encontrando que la mayoría de ellos eran inviables financieramente, por lo que lograron con los Poderes Ejecutivo y Legislativo crear el Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, cuyos recursos han sido destinados para apoyar los procesos de reforma de los sistemas de pensiones.



Durante el periodo 2002-2016, los recursos de este Fondo (al final trasladado al igual que CFE y PEMEX a deuda pública que deberemos pagar todos los mexicanos) han permitido que 27 universidades públicas estatales lograran reformas significativas, con lo que lograron disminuir los pasivos y extender los periodos de suficiencia de sus fondos de pensiones. En su conjunto, estas reformas han generado un ahorro para las universidades públicas estatales de más de $593 mil 300 millones a valor presente, pero lamentablemente con cargo a la deuda pública.



Con este Fondo, es cierto, se beneficia a miles, pero nos trasladan el costo a millones de mexicanos. Conozco bien las finanzas de las UPE, pues he sido por 16 años evaluador de los PIFIS (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional) de numerosas universidades públicas, entre ellas la de Guanajuato y he constatado que hay una correlación directa entre falta de cultura innovadora de la universidad y el incremento de la quiebra financiera. En general, las condiciones de seguridad social de los trabajadores universitarios, tanto académicos, como administrativos, son las mismas en todo el País y estas condiciones hacen inviable financieramente a las UPE.



Se calcula que la deuda de las universidades públicas, de acuerdo con calificadoras como Moody’s, comienzan a bajar la calificación crediticia de algunos estados de la República. Esta calificadora ha calculado todos los pasivos laborales y algunos llegan a representar hasta el 45.8% de los ingresos estatales, como es el caso de Michoacán, aunque en el otro extremo se encuentra Chiapas, que representa apenas el 0.1% de los recursos de la entidad sureña; otros como nuestra Universidad de Guanajuato están a media tabla, pero también con problemas. Los estados y el gobierno federal proveen, en promedio, 85% de los ingresos de las UPE. No solo las calificadoras crediticias, sino consultoras del Gobierno Federal como Inteligencia Pública hacen mediciones de los pasivos comparados contra los activos, siendo considerablemente mayores los pasivos que los activos, lo que llega a la quiebra tarde o temprano a cualquier empresa.



En 2015, la ASF (Auditoría Superior de la Federación) determinó que el déficit global era cercano al millón de millones de pesos, una cifra que representa ya todo el presupuesto de las Secretarías de Educación Pública, Salud, Desarrollo Social y Seguridad Pública. Toca hoy a las UPE generar más ingresos, pues es inevitable la competencia por subsidio con universidades públicas como las Tecnológicas y las Politécnicas, que tienen sistemas más eficientes de administración y de generación de ingresos y de generación de egresados. Por eso, la revisión de las finanzas de las UPE es un ejercicio que como ciudadanos se debe hacer y transparentar, año con año, en que transfiere el Gobierno Federal enormes subsidios para contener la bomba de las pensiones de las universidades públicas.



José Luis Palacios es Director de la Universidad Meridiano



director@universidadmeridiano.edu.mx

