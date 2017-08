Personalidades excepcionales

El Proyecto Manhattan fue un Proyecto de investigación y desarrollo científico-tecnológico secreto que tuvo como objetivo fundamental construir armas atómicas. Fue liderado por los Estados Unidos con el apoyo de Gran Bretaña y Canadá y se desarrolló entre 1942 y 1946.



En este proyecto participaron 130 mil personas incluyendo ingenieros y científicos y tuvo un costo (en dólares actuales) de 27 mil millones de dólares. El 16 de julio de 1945 el proyecto logró su objetivo al detonar en Alamogordo la primera bomba atómica con lo cual la humanidad entró en una nueva era. El Director General del proyecto fue el General del ejército Leslie Groves y el Director Científico, el físico nuclear Robert Oppenheimer.



Para conseguir el objetivo del proyecto, Oppenheimer, quien era en sí un extraordinario científico y administrador, tuvo la modestia y el talento de rodearse de los más brillantes y talentosos científicos de su tiempo, esto se puede fácilmente constatar notando que muchos de ellos posteriormente recibirían el premio Nobel. Mantener trabajando en armonía a este grupo de científicos requirió de un nada despreciable talento científico, psicológico y diplomático de Oppenheimer debido a que muchos de estos científicos eran personas del más difícil trato personal imaginable. Científicos plenamente conscientes de que eran los mejores del mundo y que frecuentemente actuaban con increíble soberbia y falta de humildad y modestia, sin algún miramiento por las convenciones sociales. Una breve lista de los científicos participantes de este proyecto (ver: https://en.wikipedia.org/ wiki/Category: Manhattan_Project_people) incluye a:



Richard Davisson, asignado a la sección de ingeniería y que posteriormente colaboró con el diseño del Gran Colisionador de Hadrones Europeo con el CERN y en el diseño de grandes detectores de partículas como Atlas. Probablemente la siguiente cita de Davisson dejará claro el desprecio que éste tenía por la vida social e incluso familiar: “Todo físico debe de tener una esposa y una amante. De este modo la esposa pensará que uno está con la amante, y la amante pensará que uno está con la esposa, cuando en realidad uno estará en el laboratorio trabajando”.



Richard Feynman estuvo asignado a la sección de cómputo del proyecto Manhattan que dependía de la división de física teórica a cargo de Hans Bethe. En esta época el pasatiempo de Feynman era abrir cajas fuertes en donde se guardaba información confidencial altamente clasificada, para dejar inocentes notas diciendo: “¿adivina quién fue?”. Posteriormente recibió el Premio Nobel en 1965. Feynman fue uno de los más brillantes físicos del mundo en muchas listas clasificado solo después de Newton y Einstein y a la par de otros grandes como Maxwell, Landau y Bohr. Varios libros describen, con exquisito sentido del humor, numerosas anécdotas de este personaje. En una de ellas se narra que un día fue despertado a las 3:30 de la madrugada. -¿Profesor Feynman?, preguntaron. -¿Por qué me despierta usted a esta hora? respondió Feynman. -Pensé que le agradaría saber que le han otorgado el Premio Nobel de este año. A lo cual Feynman respondió. – ¡Sí, pero estoy durmiendo! Y con rudeza colgó el teléfono. Posteriormente se narra que en Estocolmo durante la ceremonia de entrega de premios Nobel en presencia de la corte y del Rey de Suecia, una princesa de la casa real de Dinamarca, evidentemente buscando nada más que una conversación socialmente adecuada dirigiéndose a Feynman, le dijo: -Ohh, de modo que usted es uno de los ganadores del premio Nobel ¿En qué campo trabaja usted? -en Física, respondió Feynman, a lo cual la princesa añadió: -Ohh, dado que nadie sabe nada sobre ese tema, creo que no podemos hablar de eso. A lo cual Feynman respondió: -Por el contrario, precisamente debido a que alguien sabe “algo” sobre ese tema es la razón por la cual no podemos hablar sobre eso. Feynman diciéndose sorprendido vio cómo se le formaba una “cara de hielo” a la princesa, quien ignorando a Feynman se volteó y siguió hablando con los demás interlocutores.



Claramente Oppenheimer debía tratar con un verdadero manicomio de “psicos”, verdaderos maniáticos, personalidades profundamente excéntricas, pero eso sí, geniales en su trabajo. Personas fuera de serie, descritas como “aterradoramente inteligentes”. Desde luego, no todos los grandes científicos caen dentro de este perfil un tanto esquisofrénico, Oppenheimer, entre muchos otros, es un buen ejemplo de ello. Éste último, siendo un gran científico, durante su dirección del Proyecto Manhattan tuvo la enorme virtud de nunca sentirse “acomplejado” o “rebasado” por las personalidades de sus colaboradores, sino que siempre logró ponerlos a trabajar en orden obteniendo exitosamente los resultados propuestos.



Oppenheimer pudo haber buscado a científicos con personalidades más manejables y probablemente de menor altura científica para formar su equipo de trabajo, pero hacer esto ponía en riesgo el éxito del proyecto. Además, Oppenheimer sabía que en la Alemania nazi, el brillante físico Werner Heisenberg estaba también dirigiendo un proyecto para construir armas nucleares empleando a los más destacados científicos alemanes.



Oppenheimer no podía darse el lujo de arriesgarse a perder esta carrera por construir la bomba atómica debido a la personalidad frecuentemente carente de toda humildad y modestia, de su equipo de científicos. Tenía a los mejores y eso era lo único importante.



Sabemos que el mundo de la música y el arte ofrece situaciones y ejemplos parecidos al anteriormente descrito, las personalidades de Beethoven, Wagner y Salvador Dalí son ejemplos notables. Beethoven dirigiéndose a miembros de la realeza decía: “Lo que eres, lo eres por accidente de nacimiento; lo que yo soy, lo soy por mí mismo. Hay y habrá mil príncipes; pero sólo hay un Beethoven”.



De Wagner hay anécdotas increíbles por la egolatría y soberbia del personaje, por ejemplo cartas dirigidas a gente muy rica en las que pide dinero más o menos en los siguientes términos: “le escribo para otorgarle el privilegio y la oportunidad de facilitarle dinero al más grande genio musical del mundo”, o cosas por el estilo. La petulancia y arrogancia de Dalí es también anecdótica y está sobradamente documentada, así como su interés financiero, de hecho tuvo un apodo bastante descriptivo, “Salvador Dollar”.



Claramente no todo mundo tiene la capacidad psicológica, profesional y humana de un Robert Oppenheimer para tratar con personalidades excepcionales.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx