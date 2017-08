Captan asalto de joven armado y abatido por policía

Un video que circuló en redes sociales, con duración de 58 segundos, se aprecia cuando entran los dos presuntos ladrones, ambos portan un casco de motocicleta.

Los hechos ocurrieron a las 4:30 de la tarde de ayer, en la colonia Joyas de Castilla.

Uno de ellos, Jaime Andrés, porta un arma de fuego con la que amenaza a los 4 empleados que estaban en la entrada.

Según informó el Ministerio Público, el joven que iba armado dijo que era un asalto y tenían que entregar el dinero.

Su cómplice, Francisco Javier, fue hacia unos anaqueles de los que tomó algo de producto.

Por 30 segundos permanecieron los presuntos ladrones, ya que testigos ya habían reportado a una patrulla lo que estaba sucediendo.

Jaime es el primero en salir de la tienda, pero corre hacia una cancha de futbol.

Su cómplice no tuvo escapatoria y aunque en el video no se aprecia, Jesús Aguilera, Director de Averiguaciones Previas, dijo que Francisco no se opuso a la detención de un policía.

Empleados de Bodega Aurrera deben hacer el inventario para confirmar al Ministerio Público qué fue exactamente lo robado.

En tanto, Francisco permanecerá bajo resguardo ministerial en espera de ser enviado ante un juez de control por el delito de robo calificado.

Por su parte, el oficial que accionó su arma aún no se presentaba a rendir su declaración, autoridades ministeriales esperan su versión para confirmar que hizo el disparo de manera legal.