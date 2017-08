La mecanografía no pasa de moda, aún se enseña en León

Los talleres de mecanografía a nivel secundaria se siguen impartiendo en al menos cuatro secundarias en León.



En el corte analítico educativo al inicio del ciclo de 2015, el 70% de los talleres impartidos son de informática, aunque se siguen impartiendo otros que no están relacionados directamente con tecnología como confección, mecánica y diseño.



Así lo compartió Jorge Adrián Lozano Rangel, jefe del departamento de fortalecimiento de aprendizaje de la Secretaria de Educación de Guanajuato, delegación León.



Existen, dijo, porque es el resabio de los talleres que surgieron en las secundarias del cual los maestros por decisión personal continúa en activo y siguen dando su clase.



En las escuelas, si el equipo está en condiciones, se imparte. No dudamos que haya una evolución de los maestros que, aunque iniciaron en mecanografía se capacitaron para ofrecer después de tecnología.



Algunas escuelas dentro de la capacitación de computación inicialmente dan mecanografía para trasladar la facilidad en el teclado.



La modificación en los talleres se dio de manera gradual. Las computadoras se integraron al sistema educativo en la década del año 2000.



La modalidad ha cambiado, dejando de ser talleres técnicos sumando autonomía curricular, en la que cada escuela decidirá que clases impartir generando diversas competencias.



En este sentido se siguen quedando los talleres, pero no como el énfasis instalado de aprender un oficio, sino con la finalidad de que todos los estudiantes tengan un perfil similar de egreso.



“Lo que se busca en el sistema educativo es que se el alumno transite hasta la prepa, a diferencia de los talleres que formaban técnicos listos para trabajar al terminar la secundaria”.



El perfil de egreso actual está orientado para que los jóvenes sean capaces de tomar una especialización después de la formación básica.

