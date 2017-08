Se ‘destapa’ Villarreal para la gubernatura

Luis Alberto Villarreal García, quien fuera senador por el Estado de Guanajuato y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, reafirmo, durante una comida en un salón de fiestas, su aspiración a ser candidato para la gubernatura del Estado.

En un salón de fiestas, ubicado en la calle Cardenal de la colonia La Luz, acompañado de decenas de simpatizantes del Partido Acción Nacional y autoridades como Ricardo Villarreal García, Presidente Municipal de San Miguel de Allende, María Verónica Agundis Estrada, Diputada Federal, entre otros, afirmó que será candidato para ser Gobernador del Estado.

Villarreal García, indicó que algunas de sus intenciones para mejorar la economía del Estado, es convertirlo en un “gran” corredor industrial, “sé que podemos ser, el nuevo gran corredor que genere los empleos que la gente requiere”.

La inseguridad fue otra de las vertientes a mejorar, de acuerdo a Luis Alberto, por lo que manifestó que es necesario un nuevo modelo de justicia, de prevención y de seguridad en el Estado.

“Lo vamos a lograr primero, con mano firme, porque yo quiero que los ciudadanos estén en las calles libres y los delincuentes estén tras las rejas y no al revés, porque a mí no me gusta que la gente tenga que estar escondida en su casa, mientras los delincuentes están en las calles”, aseguró el ex diputado.

Desde el mes de diciembre del año 2015, Luis Alberto Villarreal, ya había dado a conocer su candidatura por la gubernatura del Estado, reafirmándolo frente a su gente de San Miguel de Allende, a quienes les aseguró, que será Gobernador de Guanajuato.