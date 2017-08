Las más polémicas frases de Marcelino Perelló

El ex líder del movimiento estudiantil de 1968, Marcelino Perelló, falleció durante la madrugada de este sábado a la edad de 73 años. El también académico hace algunos meses se vio envuelto en la polémica por pronunciarse sobre los "Porkys" y la violación, sin embargo, a lo largo de su vida fue conocido por sus opiniones "escandalosas pero sinceras".



Los comentarios polémicos no fueron extraños en Perelló Valls, quien en vida apareció en el directorio de la Facultad de Ciencias de la UNAM como profesor de asignatura tipo "A".



En EL UNIVERSAL hacemos una recopilación de las frases más polémicas que dijo el también ex locutor de Radio UNAM.



1.- "Salmones queridos, cardúmenes del mundo entero, naveguen contracorriente. Siempre recuerden que la corriente es la que está equivocada, no nosotros", les dijo a sus radioescuchas al iniciar su programa del 28 de marzo pasado.



2.- "En los años 60 todo era blanco y negro, por eso la primera vez que vi a un güey con calzones rojos pensé: 'este güey es puto'", es uno de los chistes comunes que se le escuchaba hacer en sus tertulias.



3.- "Yo he sido un violador compulsivo. Hoy ya no puedo. Y todas las violadas me lo agradecieron", escribió en su cuenta de Twitter el pasado 7 de julio de 2011.



4.- "¡¿Para qué andas usando faldas cortas, pues?! ¿Pa' que se te vean o pa' que no se te vean las piernas? ¡La próxima vez que salgas a la calle, ponte armadura, hija de la chingada! (...) ¡Las mujeres quieren gustar, quiere decir que quieren atraer! (…) Una chava cuero que se pone minifalda ya sabe que va a despertar la libido de los güeyes. ¡Para eso se la pone! O qué, ¿para qué? ¿Nomás porque hace calor? No", dijo el académico cuando opinó sobre el acoso callejero y en especial sobre los casos de Andrea Noel y Yakiri Rubio.



5.- "Sin verga no hay violación. Con palos de escoba, dedos y vibradores no hay violaciones", dijo al opinar sobre la absolución de Diego Cruz por la violación tumultuaria junto con otros jóvenes a Daphne "N", en Veracruz.



6.- "Hay una pinche vieja, ahí, resentida, que dice que le pellizqué la nalga. ¡Brincos dieras, pendeja! ¡Brincos dieras! Yo escojo las nalgas que pellizco y no hubiera escogido la tuya", indicó entre algunas de las risas de sus colaboradores durante la primera emisión de su programa "Sentido contrario", transmitido vía streaming.



7.- "Soy un adorador público y privado de las mujeres, no sólo de sus tetas y sus nalgas, soy un admirador de su inteligencia, de su ternura, de su sutileza, de esa perspicacia tan femenina", agregó en la misma emisión en internet.

