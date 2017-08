Liberan a 'novia' de Javier Duarte

Xóchitl Tress, supuesta pareja sentimental del ex Gobernador Javier Duarte, salió en libertad tras pagar una fianza de 40 mil pesos, informaron medios locales.

PRISIÓN ERA DE AÑOS

Xóchilt Tress, presunta pareja sentimental del ex Gobernador de Veracruz será liberada tras pagar una fianza fijada por el juez en la audiencia de ejecución de sentencia, efectuada este sábado.







La ex directora de Espacios Educativos, identificada como Xóchitl "N" había sido declarada culpable por el delito de enriquecimiento ilícito, por el que se le habían dictado 3 años de prisión.







En entrevista el abogado defensor Arturo Nicolas Baltazar dijo que será puesta en libertad, pero descartó dar a conocer el monto de la multa que se pagó.







Cabe señalar que la tarde de este sábado en la sala B de Juicios Orales se efectúa una audiencia de ejecución de la ex funcionaria estatal, luego de que la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria en su contra en una audiencia de procedimiento abreviado.