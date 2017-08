Líder partidista asegura que los ciudadanos no pueden solos y necesitan un partido

La presidenta del PRD, Alejandra Barrales, afirmó que los ciudadanos que aspiran a cargos de elección popular necesitan de los partidos.



Ante Emilio Álvarez Icaza, quien ha expresado su interés en ser candidato a la Presidencia por la vía independiente, Barrales destacó la intervención de los ciudadanos en la política porque, afirmó, los partidos perdieron credibilidad.



Sin embargo, subrayó que el PRD ha jugado el papel "facilitador" de la participación ciudadana a través del Frente Amplio Democrático que ha impulsado junto con el PAN rumbo a la elección presidencial de 2018.



"Necesitamos reconocer que los partidos le hemos fallado a la gente, que no tenemos su confianza, que hoy solos tampoco podemos, por eso necesitamos a la sociedad civil, celebro que estén aquí personalidades que tienen prestigio, trayectoria, nombre, que son útiles también a nuestro País, pero también, hay que decirlo de manera respetuosa, de manera constructiva, también necesitan del apoyo institucional para poder llevar adelante sus luchas, sus proyectos", planteó en un encuentro de la corriente perredista Galileos.



"Por eso me parece importante destacar esta capacidad que podemos tener dentro del PRD de ser facilitadores de esta articulación, y también vamos a actuar con humildad y sencillez, porque nosotros tampoco podemos asumirnos los grandes convocantes de este frente, por eso yo he enviado una carta a todas las fueras políticas de este País, menos al PRI, por supuesto, lo subrayo".



Álvarez Icaza asistió junto con el ex consejero electoral Alfredo Figueroa, con quien dirige la iniciativa Ahora, además de los Mandatarios Graco Ramírez, Arturo Núñez, Miguel Ángel Mancera y Javier Corral.



Barrales aseguró que el PRD jugará un rol decisivo en la elección presidencial, contrario a la idea generalizada de que que el sol azteca va a desaparecer.



"Vamos a ser una parte importante para lo que suceda en nuestro País, de cara al 2018 no solamente vamos a participar, sino que vamos a ser de los decisores en el rumbo que tome nuestro País"



"A nuestro partido le hace igual daño ser cola de la izquierda que ser cola de la derecha, nuestro partido ha tenido la capacidad de formar parte, de estar encabezando, incluso las grandes transformaciones de este País", sostuvo.



Afirmó que ningún candidato, aunque sea independiente, podrá ganar la elección en solitario; además, dijo, necesita una mayoría legislativa para sacar adelante sus propuestas.



"Es muy difícil pensar, por el nivel que tienen los problemas ya de nuestro País, que una sola persona, una sola fuerza política, por sí misma, va a poder resolver los problemas de este País, eso no se va a poder, por mejores intenciones que se tengan si las cosas no cambiaran de aquí a 2018, quien llegue a la Presidencia de la República, independiente, de derecha o de izquierda, no llegaría con la mayoría y con la legitimidad que hoy el momento exige.



"Necesitamos que haya una mayoría que permita, a quien encabece el País en 2018, que pueda cumplir con una agenda, que se le diga la verdad a le gente, cualquier candidato que se presente solo, con una fuerza política, a decir que va a resolver la violencia, combatir la corrupción, que va a poder poner orden en este País, no está siendo serio con los mexicanos, eso no se va a poder hacer", aseveró.

