Llevan mal proceso y sale libre narco

Sergio Kurt Schmidt Sandoval, El Pistola, liberado la tarde del lunes, no fue exonerado de los cargos que se le imputaron y obtuvo su libertad por fallas en el debido proceso, aseguró Eduardo Almaguer, fiscal del estado de Jalisco.

“Él no fue exonerado, es decir, no hubo resolución del juez a cargo del proceso donde dijera que él no era culpable de los delitos que le imputaban. Hubo violación al debido procedimiento”, planteó el funcionario al conocerse la resolución del juez Daniel Ramírez, el lunes pasado.

El Pistola, a quien se le señala como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación fue ubicado como el objetivo 101 de los 122 identificados por el gobierno federal como prioritarios.

Fue detenido en el Fraccionamiento Bugambilias, lugar donde también tiene su residencia el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, el pasado 19 de agosto de 2016.

Se inició como asaltabancos y robo a vehículos de transporte en la década de 1980; de acuerdo con la investigación, el golpe a uno de los bancos fue de 93 millones de pesos.

Sergio Kurt Schmidt Sandoval, El Pistola, dio el brinco a empresario; se le relaciona con el ex gobernador Emilio González Márquez, con quien durante su administración tuvo un contrato para abastecer las comidas a los presos del penal de Puente Grande, en Jalisco.

En octubre de 2008, El Pistola habría brindado protección a los autores materiales del homicidio del entonces Jefe de la Unidad de Capacitación e Investigación del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

El camino empresarial lo alternaba con otro negocio, el del tráfico de drogas. Se le vincula con la producción de metanfetaminas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y luego como operador financiero para la misma organización delictiva.

En mayo de 2009, en Tlajomulco de Zúñiga, la PGR dio un fuerte golpe al empresario al asegurarle 2.5 millones de pastillas de pseudoefedrina y metanfetaminas.