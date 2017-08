¿Eclipse?, ¿terremoto?, ¿extraterrestres?... ¿Fin del Mundo?

El fenómeno astronómico más impactante para los humanos —desde el principio de los tiempos— es el eclipse solar, evento que ocurre cuando la Luna proyecta su sombra sobre la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz del Sol en ciertas áreas.





Tal como ocurrirá el próximo lunes 21 de agosto por la mañana, de costa a costa en los Estados Unidos.



En total recorrerá 14 estados y se tiene calculado que será visto por más de 12 millones de personas.



El "camino de la totalidad" con una anchura de 113 kilómetros tendrá una mini noche de dos minutos con 41 segundos. Un fenómeno extraordinario que no se presentaba desde 1918.





Los eclipses siempre han sido el escenario idóneo para que personas del ámbito del esoterismo, la astrología y los contactados con extraterrestres afirmen que entre el 15 y 23 de agosto vendrán grandes cambios planetarios que se han acelerado por la sinrazón de los humanos.



Es importante mencionar que este fenómeno astronómico produce diversas reacciones que van desde el miedo hasta el nerviosismo.





Es a partir de estas reacciones, que a través de un audio de un minuto con 10 segundos —compartido en diversos grupos de WhatsApp— el contactado con extraterrestres, Alberto Zecua, da a entender que viene un movimiento telúrico.



Sus más allegados afirman que esto podría ocurrir entre el 17 y el 23 de agosto de este año.



La Tierra —según afirman— "vibrará" y todo caerá. Aquí les compartimos el mensaje:



"Les comunico las indicaciones que me ha dado el maestro Jesús. Deben de ver esto como un cambio natural que nos beneficiará en el futuro. Todos ustedes que han respetado las leyes universales serán asistidos de acuerdo con su armonía para que sigan adelante. Pido calma y ver esto como un suceso natural, si se dan las condiciones para que ustedes cambien de lugar de residencia, háganlo. Observen esto como sucesos a venir en todo el planeta no sólo en nuestro querido México".





Un audio que ha sido compartido miles de veces en redes sociales.



También la contactada con extraterrestres y artista plástica Cristina Anzures de Saltillo, Coahuila, aseguró en redes sociales: "Tengo que darles una noticia, una alerta de allá arriba. Se vienen cosas duras y delicadas para todos los que habitamos este planeta a consecuencia de todo lo que le hemos hecho al mundo" y el mensaje es el siguiente: "No vayan a ponerse tristes por los acontecimientos que vienen. Así tiene que ser para que todos crezcan espiritualmente. Tanto los que se van, como los que se quedan. La madre tierra tiene que curarse ya, para que esté mejor para los que se quedan. Pero los que se quedan, tienen que ayudarla. Cuidado con los plásticos, es terrible el daño que le están haciendo al planeta. Están acelerando el proceso de congelamiento de la Tierra".



Se habla de movimientos telúricos extremadamente fuertes para la zona centro de México, así como en otros países. El gran mensaje de estas entidades es que debemos de prepararnos espiritual y sicológicamente: "Tenemos que cerrar ciclos, reconciliarnos amorosamente con las personas que dañamos o nos dañaron. No contaminemos más el planeta".



Recibo más detalles de otros contactados que están recibiendo información muy parecida; en ocasiones chocan los mensajes, pero ahora no, al parecer una mente maestra los pone en la misma sintonía. Al tiempo…