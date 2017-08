Suben delitos en el Corredor

Los delitos en el primer semestre de la región aumentaron un 6% con respecto al mismo periodo de 2016, siendo Apaseo el Grande el municipio donde más se incrementó la incidencia delictiva.



A finales de julio, am publicó que en el primer semestre del año Guanajuato se ubicó en tercer lugar a nivel nacional en incidencia delictiva, sólo detrás del Estado de México y la Ciudad de México.



Las denuncias ante el Ministerio Público en Guanajuato se incrementaron en un 7% en el primer semestre del año con respecto al mismo lapso del año pasado, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).



En la región, el municipio donde más se incrementó fue en Apaseo el Grande, donde se denunciaron mil 100 delitos en el periodo enero-junio, lo que significó un aumento del 46%.



Otro de los municipios que tuvo un importante incremento fue Irapuato donde se han registrado 8 mil 469 delitos en los primeros seis meses del año, un incremento del 12% con respecto al año pasado.



Esta alza en los delitos en Irapuato ha propiciado que se afiance como el segundo municipio donde más se cometen delitos en el estado, sólo por detrás de León e incluso en segundo lugar según la tasa delictiva por cada 100 mil habitantes, sólo por detrás de la capital del estado.



Cuando finalizó el 2016, Celaya se ubicaba en esa segunda posición de tasa delictiva, no obstante, el alza de delitos en Irapuato, mandó a Celaya a la tercera posición en dicha tabla elaborada por am con datos del SNSP.



En Celaya la denuncia de delitos también aumentó en un 8% y hasta junio se habían denunciado 6 mil 931 delitos.



En sólo 17 municipios hubo una disminución de denuncias en el primer semestre con respecto al mismo lapso de 2016, destacando los casos de Salamanca y San Miguel Allende.



En Salamanca, hubo una disminución del 10% en el número total de denuncias y hasta junio se contabilizaban 3 mil 60.



Mientras que en San Miguel de Allende, la disminución fue del 9% con mil 728 delitos denunciados hasta junio.

