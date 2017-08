A grandes males...

Conversaba con alguien sobre el constante agobio de la violencia que se ha generalizado en el país y sobre las causas y posibles soluciones. Recordábamos que hace pocos años no había la misma cantidad de muertes relacionadas con el narcotráfico. Tampoco se había dispuesto involucrar al ejército y la marina armada en esta “guerra al narcotráfico”. Siendo la adicción a las drogas un problema de salud, pienso que se han equivocado los gobernantes en tratarlo como un asunto de seguridad. Esta manera de abordar el asunto ha sido impuesta por el gobierno de los estados unidos. Les ha sido más fácil evadir su responsabilidad y adjudicarla a otros países, principalmente al nuestro. Si los vecinos del norte reconocieran que la gran mayoría de consumidores está de su lado y se abocaran a tratarlos como enfermos posibilitarían una distensión en el papel que nos han asignado.



El hecho que muchos estados de la unión americana, entre ellos el poderoso estado de California hayan aceptado el uso de la mariguana con fines recreativos indica que la solución a este complejo problema no es, como tampoco lo fue en el caso del alcohol una prohibición tajante. Saltan a la mente muchas preguntas: ¿Por qué no usaron al ejército gringo para evitar el contrabando de alcohol en aquellos años?, ¿Por qué siempre se capturan capos y mandos mexicanos y nunca de los estados unidos?, ¿Conviene a los fabricantes de armas gringos que esta “guerra” se acabe? Si aceptamos que el problema es de salud, ambos países se obligarían a regalar y mejorar sus servicios sanitarios para toda la población y hacerlos accesibles a todos, ¿Están dispuestos nuestros gobiernos a esto? Lo dudo, visto que no hay una cobertura de salud universal en los dos países.



Últimamente, el presidente Trump, se ha opuesto al programa de salud llamado Obamacare, propone eliminarlo y que la población pague seguros médicos para atenderse. En México, a pesar de la obligación constitucional del estado de proveer servicios gratuitos a toda la población, esto no ocurre así y la segmentación hace que las distintas instituciones de salud atiendan a un número limitado de pacientes y no de la mejor manera. Habría que considerar si es posible unir a todo el sector salud en uno solo. Si los militares regresaran a sus cuarteles se obligaría a las distintas fuerzas policiacas a mejorar sus estrategias y actuaciones. Llevamos mucho tiempo repitiendo que ahora si se mejorarán las policías, se les evaluará rigurosamente, se les incrementará su paga etc.



Varios ex presidentes latinoamericanos han insistido durante mucho tiempo en la despenalización del uso de ciertas drogas, seguro que esto es parte de la solución, como lo es también el abandonar la visión mercantilista de los gobiernos que favorecen la venta de la salud y la seguridad en lugar de ofrecerlas gratuitamente a los sectores más desprotegido de nuestras sociedades vecinas. Se repite mucho que debemos volver a los valores morales y uno de ellos es precisamente el subsidiar esos servicios, poblaciones más sanas y seguras, serán más productivas y felices que lo contrario.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx