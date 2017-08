Primera piedra, segundo escalón

Este viernes pasado estuve en la legendaria secundaria Pancho Villa, lugar emblemático para miles de celayenses quienes en esta Institución se forjaron como seres de bien, asistí a la colocación de una nueva piedra que alcanzará para muchos escalones pues ahí se albergará otra institución que dispensa y hace mucho bien: el DIF.



El DIF es un espacio fundado para desarrollar el bienestar de las familias mexicanas; ahí se busca promover el cuidado de los niños, fortalecer y acrecentar los valores, asistir a los ancianos, a las mujeres vulnerables y muchas acciones más que encaminan un esfuerzo para transformar vidas, pasarlas de la calca al original.



Algunos podrían suponer que este tipo de Instituciones surgieron para poner a “chambear” a la esposa del presidente en turno, más al paso de los años se ha confirmado que este lugar tiene una habilidad muy especial: mostrar la esencia de lo que están hechas las personas que se comprometen con tan noble Institución de ahí que no cualquiera sea Presidente del DIF aunque el cargo electo del consorte así lo señalé.



Quienes creemos que el servicio es una manera de vivir y que la vida siempre te da una oportunidad de hacer la diferencia, sabemos que no es tarea dócil, el servicio es un insaciable glotón que no deja de pedir, demandar y más solicitar. Pues quien sirve siembra semillas que otros cosecharan, servir no es una actitud espontanea, se forja y se fomenta, es una virtud que se inculca o que se adquiere; es decir que aunque no conozcas con esa virtud ni al tu alrededor a ninguno que la desarrolle es decisión propia e individual adquirirla con la misma decisión con la que se acepta seguir tal o cual camino.



Un líder no actúa solo por jerarquía y a un don de mando sino lucha por el bienestar de los suyos procurando mejores condiciones, y eso es lo que hace la Sra. María Dolores Ramírez, presidente del DIF Celaya (2015-2018) su tesón sé que cambiará el destino de miles de familias quienes encontraran en un mejor espacio mayor servicio y atención de lo que podían prestar las antiguas y bien utilizadas instalaciones del Boulevard inauguradas en 1965 por nuestra gran y querida Sra. Dada Martínez Inda. Su liderazgo - de todas ellas- sirve de inspiración para que las personas se comprometan a buscar mejores espacios de convivencia, cada una de las personas que integran este equipo saben que la labor requiere dedicación, no hay medias tintas, por eso de antemano y en lo que sirva como ciudadana responsable reciban mi sincero agradecimiento.



Una buena faena les espera, transformar estos desgastados muros en un maravilloso mundo de posibilidades, ayudemos cada uno desde nuestras trincheras a que esta realidad cobre color a la brevedad posible. Colaboremos con Dolores y su equipo en esas ganas de hacer de Celaya un lugar digno, amable y de respeto, como el que todos merecemos. Gracias de corazón a todas aquellas que han antecedido a Dolores y han hecho de esta Institución simiente para muchos y mejores hogares celayenses.

