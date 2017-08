Lamenta asesinatos

El Obspo de Diocésis de Irapuato, Mons. Enrrique Díaz Díaz, lamentó los asesinatos ocurridosn durante la semana como producto de la ola de violencia que azota a Guanajuato.

“Ha sido una semana dolorosa, triste en muchos aspectos, los homicidios en Abasolo, los asesinatos en loma de flores”, dijo.

El obispo resaltó que lo más dificil ha sido encontrarse con las familias de quienes sufrieron estos ataques.

“Los hijos y las familias de quienes perdieron la vida sufren, hay que retomar lo que nos dice jesús, me da la impresión de que esta violencia es 'desprecio' al rostro de jesúa”, resaltó.

Por otrio lado se solidarizó con la familia y dijo que se unía al grito de los ciudadanos qu exige paz y justicia.

“Junto a ellos spongo mi dolor y el de la iglesia, juntos el señor nos dice que hay una posibilidad de cambio que no nos desanimemos pedimos por las víctimas de la violencia cada día en la oración de nuestra diocesis estan presentes y me uno a su grito de pedir justicia”, resaltó.

Además pidió que se busque la verdaera justicia y se dejen de lado los linchamientos y actos de violencia.

Respecyo a las más de 170 personas la que ha adoptado el padre Pedro Gutiérrez el Obispo dijo.

“No hay una ley que diga específicamente que los sacerdotes no pueden adoptar,esto nosotros no lo podemos juzgar, dejemos que las autoridaes determinen si es o no un delito (..) cuando se empezó esto si era en busqueda del bien no veo el problema si fue para algo mal o esto le tocara juzgar a la autoridad”finalizó.