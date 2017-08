La boxeadora que deja en alto a la policía

Proveniente de una familia de boxeadores, Lucía Hernández Núñez siguió los pasos de su padre y hermano: ser boxeadora, deporte que alterna con sus labores de policía y sus estudios en criminalística.

A sus 26 años, Lucía es la única mujer de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que practica el boxeo de manera profesional; eso la llevó a obtener el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Durante cuatro horas diarias, por cinco días a la semana, se sube a un cuadrilátero para practicar sus mejores golpes en busca de un sueño: lograr un campeonato mundial.

"Al principio a mi familia no les gustaba la idea de que yo fuera boxeadora, querían que yo me desempeñara en otro deporte, pero pues me aferré, incluso tuve que ir sola y casi a escondidas a entrenar", recordó la joven, quien subió a un cuadrilátero a los 16 años.

Pero su carrera con los puños la ha tenido que alternar con su desempeño como policía, profesión a la que también llegó gracias a su hermano.

"Mi hermano, además de boxeador, también es abogado y policía, él fue mi motivación para poder entrar a las filas de la Policía", comentó.

La joven a representado a la Policía capitalina en distintas competencias y a nivel amateur peleó en 65 ocasiones; ha logrado ganar los Guantes de Oro y Puños Rosas. A nivel profesional ha competido en siete ocasiones ganando en cinco de ellas.

Además del deporte y la Policía, la mujer busca terminar su carrera en criminalística, de la cual le falta un cuatrimestre para concluirla, aunque ya piensa en una maestría.

"Muchas veces me dijeron que me dedicara a una sola cosa, que no iba a poder hacer varias cosas a la vez, pero aquí estoy ejerciendo mi profesión de policía, practicando box y terminando mi carrera", explicó.

Para Édgar Ríos Calvillo, instructor de box en la SSP, el hecho de que Lucía sea la única mujer en la dependencia que practica este deporte obedece a los estereotipos de la sociedad.

"Muchas mujeres no practican este deporte porque piensan que el boxeo es de hombres, piensan que van a terminar robustas o con mucho músculo pero es todo lo contrario, boxear ayuda a tonificar", comentó Ríos Calvillo.

Entre los sueños de Lucía está seguir creciendo dentro de la Policía al mismo tiempo que sigue practicando el deporte para defender ese cinturón de la OMB.

"No sé cuantas veces tenga que defender el campeonato pero estoy segura que me voy a preparar para enfrentar a quien sea, mi sueño es lograr un título mundial".