Queda en el olvido parque ecológico en La Reserva

El proyecto para producir energía eléctrica a partir de lixiviados en el antiguo relleno sanitario La Reserva, en la colonia Jacinto López, quedó en el olvido y éstos están regados por todos lados.

Hace 10 años, la Dirección de Medio Ambiente Sustentable, ahora Gestión Ambiental, entregó la custodia del relleno sanitario a la empresa Tecnología Medioambiental (Tecmed) para la explotación de gas metano.

Hoy, el lugar está abandonado y con la entrada restringida. Los anuncios que lo ostentaban como “Parque Ecológico” ya fueron retirados.

Sólo se permite el acceso a personal del Sistema Integral de Aseo Público. Hay un letrero en la puerta principal que señala que es propiedad municipal a cargo de la Dirección de Manejo de Residuos Sólidos, que depende de Gestión Ambiental.

Desde lo alto de la colonia, Jacinto López o desde la autopista León-Aguascalientes se puede ver que los lixiviados, aguas pestilentes que emanan de las miles de toneladas de basura sepultada, corren a cielo abierto.

Cerca de la entrada hay un jardín de niños del DIF, La Reserva, los papás de los alumnos se han quejado de los malos olores que provienen del relleno.

“Se han enfermado los niños... problemas en la piel, pero las autoridades no han hecho nada por sanear el lugar”, señaló Sofía Andrade.

A no más de 200 metros del plantel se encuentran dos fosas con lixiviados, que están a cielo abierto y que no tienen ningún tratamiento.

Los niños respiran los olores que emanan del relleno y los papás temen que el pozo poniente No. 4-A de SAPAL, que se localiza parte baja del relleno, se contamine.

“Nada le han hecho al relleno. Ya los mecheros que antes había se apagaron y hay contaminación en la zona con gas metano que emana del lugar”, señaló otro de los vecinos, Anastasio Contreras.

En 2007 se llevó a cabo la firma del convenio para el aprovechamiento del biogás, pero fue un fracaso.

Critica falta de compromiso de autoridades

El ecologista Carlos Chacón Calderón, quien siguió de cerca el proyecto, consideró que para las autoridades el medio ambiente no ha sido importante.

“Lo he dicho y lo he protestado durante años. El medio ambiente para el Estado no tiene ninguna importancia. No hay ningún compromiso, no hay vocación ni voluntad, no hay nada que tenga que ver para remediar los problemas de contaminación que hay en el medio ambiente y que resultan tan complejos, tan complicados y tan abandonados.

“Eso es no tener conciencia. Los gobiernos municipales, y en especial éste, no mueven un dedo porque parece que el futuro no les importa”, señaló.

El biólogo y ecologista de la asociación “Clase Ciudadana”, Fernando Araiza Martínez, lamentó que el proyecto de un parque ecológico haya fracasado, pues de acuerdo al diseño del proyecto presentado por la empresa Tecmed, se contemplaba una red de extracción y captura del biogás que genera la descomposición de la materia orgánica confinada, con el fin de evitar que se emita a la atmósfera.

Se planeaba trabajar en la instalación de un sistema de tuberías que extrajera el metano y lo condujera a una cámara, donde sería contabilizado y quemado.

Cada tonelada capturada y mitigada se comercializaría en el mercado internacional como bono de carbono.

En una segunda etapa se buscaría transformar el biogás en electricidad, para destinarlo al consumo propio en las instalaciones del parque o derivarla hacia la red de la compañía eléctrica.

El biólogo destacó que en este relleno están confinadas aproximadamente cinco millones 500 mil toneladas de desechos, de las que cerca de la mitad son residuos orgánicos.

El principal gas emitido por la materia orgánica en descomposición es el metano, sustancia que contribuye con el calentamiento global 21 veces más que el bióxido de carbono.

Se cuestionó al director de Gestión Ambiental, Ricardo de al Parra, sobre el abandono de este proyecto en el relleno sanitario La Reserva, sin obtener respuesta.

Construyen colector sanitario

En un área comprendida dentro del terreno del relleno sanitario La Reserva, SAPAL lleva avance del 10% en la construcción del colector sanitario Cortijos de la Gloria-El Recuerdo, tramo del colector existente a la planta de tratamiento de aguas residuales Periodistas de México.

Esto con recursos del Programa Nacional Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales en las Regiones (Proder).

La inversión es de 12 millones 682 mil pesos, pero nada tiene que ver con el proyecto del parque ecológico, ni con saneamiento de la zona.

Se estima que el colector estará concluido en seis meses.