Sí hay robos en orugas... pero no denuncias

Los usuarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT) diariamente están expuestos a convertirse en víctimas de la delincuencia, pues ladrones les roban celulares y carteras tanto a bordo de las orugas como en los paraderos, pero la mayoría no denuncia.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de León, en lo que va del año solamente hay cinco reportes de robos en el transporte público, de éstos tres fueron a bordo de unidades articuladas.

Pese a que la ciudadanía reclama la falta de vigilancia al interior de las unidades articuladas, paraderos e instalaciones del SIT, Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad Pública de León, aseguró que hay elementos que vigilan.

Apolo, Aquiles Serdán e IMSS T1 son algunos de los paraderos más peligrosos, según un sondeo de am con usuarios del transporte público.

Las víctimas dicen que los delincuentes aprovechan la distracción de los usuarios y los tumultos para sustraer teléfonos celulares y carteras de los bolsos o mochilas de los pasajeros.

En algunos casos, los ladrones utilizan navajas para abrir o cortar las bolsas de las mujeres, quienes son las principales víctimas de este tipo de robo.

am realizó un recorrido por distintos paraderos del SIT y no encontró a algún policía vigilando las instalaciones, paraderos, ni mucho menos en las orugas.

Ramírez Saldaña destacó que es necesario fortalecer la cultura de la denuncia.

“Hay que reforzar el tema de la denuncia porque muchas veces este robo no se denuncia y queremos que se esté denunciando directamente al 911. Se está revisando junto con transportistas y Seguridad Pública aquellos puntos donde podamos tener problemas”, indicó.

En total dentro del SIT hay 150 cámaras de vigilancia, mismas que están conectadas directamente al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios; estrategia que no ha funcionado.

La Dirección de Movilidad afirmó que trabaja de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública y que realiza acciones preventivas para evitar los robos en las orugas o en las instalaciones del SIT.

Personal de la dependencia municipal recomienda a los usuarios del transporte público no traer en la mano el teléfono celular o cosas de valor que puedan ser motivo de una situación delictiva.

En caso de ser víctima de robo, se debe reportar el hecho a los empleados de taquillas y terminales o a los inspectores para que ellos a su vez realicen el reporte a la Policía Municipal.

Ignora Policía casos

A Alejandra García Negrete es la tercera vez que le roban su celular y cartera dentro de las instalaciones del SIT.

“Un día, saliendo de la universidad, como a las 10:30 de la mañana, iba a trabajar al Centro, así que tomé la oruga en el paradero IMSS T1, y recuerdo muy bien que en el paradero Calvario se subió un tipo que se me hizo medio sospechoso, pero igual no le tomé importancia”, recordó.

Cuando llegó al paradero Apolo, narró que el sujeto se bajó apresuradamente y cuando las puertas se estaban cerrando, vio que éste se quedó parado con su celular en mano, por lo que pidió apoyo para llamar al 911.

Alejandra contó que regresó al mismo paradero donde preguntó al taquillero si había llegado la Policía, lo cual nunca ocurrió.

Sufren 'robo familiar’

Nancy Rodríguez, su hija, su mamá y su hermana han sido víctimas de robos en las orugas; a ella la despojaron de su celular en el paradero Apolo.

“A mi hija una vez ya le sacaron su celular de la mochila y otra vez le navajearon la mochila y le robaron su cartera”.

“A mi mamá y hermana ya les navajearon la bolsa en diferentes ocasiones y a mí me han robado la cartera; este último caso ocurrió en el paradero Apolo, pues aprovecharon que ayudé a mi mamá a salir”, lamentó.

Nancy dijo que no denunció ni reportó el hurto por cuestión de tiempo, pues sus actividades laborales y en el hogar no se lo permiten.

Aprovechan tumultos en los camiones

A Mónica Pulido Celis, le sustrajeron el celular de la chamarra al momento de subir a la oruga en el paradero Hermanos Aldama; ella, como en la mayoría de los casos, no denunció el robo porque considera que es una pérdida de tiempo y que hacerlo no garantiza recuperar lo robado.

“Yo estaba en el paradero Hermanos Aldama y a la hora de subir al autobús se hizo una bola de gente, entonces antes de subirme tenía el teléfono en la mano y lo guardé en la chamarra que traía y cuando me senté supe que ya no lo traía.

“Fue en el apretujón, la persona que me robó aprovechó la oportunidad y sacó el celular del bolsillo”, narró.

Y también distracción

Ana Silvia Ramírez Cruz no supo más de su celular, después de viajar en la oruga del paradero Apolo a la Central Camionera; afirmó que no denunció por temor a represalias.

“Abordé la oruga en el paradero Apolo y estoy consciente que llevaba mi celular porque antes de subir a la línea 1 yo estaba hablando con mi mamá, cuando me subí a la oruga vi la hora y guardé mi teléfono en la bolsa”, compartió.

“Se subieron dos hombres y empezaron a discutir. Cuándo me bajé de la oruga me di cuenta que no traía mi celular y supe que me lo habían robado, y la verdad me distraje viendo y escuchando el pleito, pienso que quizá es una estrategia para distraer a la gente y robarle sus cosas”, consideró.