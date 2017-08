Sufren sordos discriminación social y gubernamental

Habitantes de León con discapacidad auditiva no pueden tramitar por sí solos una credencial de elector, licencia de conducir, o pasaporte; tampoco sacar un acta de nacimiento o registrar a un bebé... ninguna de las oficinas gubernamentales en las que se solicitan esos documentos tiene un traductor para ayudarlos.

am visitó oficinas y módulos de atención de dependencias como el Instituto Nacional Electoral, Registro Civil y Tránsito Municipal, por mencionar algunas, y en ninguno se encontró con un traductor para sordomudos. Tampoco en la Presidencia Municipal.

Quienes atendieron señalaron que los solicitantes con esta condición debían acudir con su propio traductor, no había otra manera de atenderlos, pese a que la ley establece que tienen derecho a la accesibilidad, equidad e integración.

La Asociación de Sordos de León fue fundada en 2001, apoya a sus integrantes para estudiar primaria y secundaria, aprender el lenguaje de señas mexicanas y evitar rezago educativo en niños sordomudos que asisten a una escuela regular.

am conoció aquí casos de personas que han tenido dificultades al hacer trámites para, por ejemplo, casarse, o solicitar un crédito en el Infonavit.

Además se enfrentan a la barrera de comunicación que deriva del desconocimiento del lenguaje de señas, incluso por su propia familia.

Sin embargo un sector de esta comunidad encontró una ventana a la educación a través de esta asociación, que atiende en promedio a 180 personas aunque a veces se reduce esta cifra porque los familiares no las dejan salir al considerar que corren riesgos en la calle y se hallan indefensos.

El representante de la Asociación de Sordos, Ángel González, contó que además tratan de apoyar en otros rubros como la cultura y la recreación mediante algunos talleres.

Él actualmente trabaja en el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba) y gracias a esto puede buscar apoyo de asesores para la educación de sordomudos.

Dijo que aunque no sabe una cifra exacta, calcula que hay unas tres mil personas con discapacidad auditiva en el municipio.

Explicó que ésta puede ser de tres tipos: pérdida auditiva profunda, total o hipoacusia, que consiste en la disminución de la sensibilidad auditiva.

“La idea es que los muchachos vayan aprendiendo un tipo de comunicación porque es muy difícil y también hace falta que todas las personas aprendan el lenguaje de señas, a lo mejor no al 100% pero algo, para que la comunidad con discapacidad auditiva tenga una comunicación”, añadió.

Aseguró que aunque a veces los familiares piensan que un sordo no se puede valer por sí mismo, él considera que sí ya que desarolla muy bien otras capacidades como las visuales y se vuelven muy inteligentes.

En algunos países se enseña el lenguaje de señas en oficinas gubernamentales.

A la asociación acuden jóvenes desde los 15 años normalmente, aunque a veces también niños de primaria porque en la escuela regular van mal por tener debilidad auditiva y requieren refuerzo en su educación.

Y como no hay límite para aprender y superarse, también van personas de más de 50 años y hasta de la tercera edad.

La importancia de aprender lenguaje

Para atender de manera adecuada a una persona sorda es importante que no sólo ésta sino también sus familiares, incluso sus maestros, aprendan el lenguaje de señas.

En la Asociación de Sordos de León colabora Olaf Serafín Sánchez González, un maestro en lenguaje de señas con 37 años de servicio que ha hecho labor de enseñanza principalmente en Unidades de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular (USAER), que dependen del Gobierno del Estado y de las que hay siete en este municipio.

También a través de los Centros de Atención Múltiple -cinco de ellos en León- se apoya a quienes presentan esta discapacidad.

Aprender el nivel básico del lenguaje de señas, dijo el profesor, toma alrededor de tres meses; contrario a lo que se piensa, esta manera de comunicarse no es universal, cambia en cada país, incluso a nivel regional y aún dentro de Guanajuato presenta diferencias depende del municipio.

Sánchez González exhortó a las instituciones públicas a contar con un traductor para sordomudos, pues siempre representa un problema hacer un trámite o pedir ayuda en caso de urgencia.

Aseguró que una vez no fue atendido en el Seguro Social porque no hubo manera de comunicarse.

Necesitan recursos

Ángel González aseguró que la asociación sobrevive con la aportación de 30 pesos al mes de las personas que apoya, pero necesitan ayuda.

Ángel González contribuye a que más personas sordas puedan comunicarse.

Hace unos años, aseguró, solicitaron apoyo del Municipio para ampliar la sede de la asociación, que ahora está en una casa de dos plantas que les prestan en la colonia Rinconada del Sur, en la que tienen que cubrir gastos por siete mil u ocho mil pesos al mes.

La solicitud para la donación de un terreno de 32 hectáeras para consutruir un edificio en que puedan atender a más personas, sigue en trámite.

Por ahora el Gobierno les apoya de vez en cuando con alguna capacitación y el DIF con programas de sensibilidad para la sociedad oyente.

Pueden conducir auto, si autoriza especialista

El director de Tránsito Municipal, Ricardo López, aseguró que si un médico determina que una persona sorda puede manejar, se le puede expedir su licencia.

Aunque López insistió en que todos los sentidos son importantes para llevar a cabo esta actividad.

“Para conducir todos los sentidos se requieren, para tener una adecuada conducción y atender todos los factores a los que te enfrentas cuando vas conduciendo, inclusive el propio vehículo en el que conduces genera ruidos que debes tener la capacidad de detectar para identificar una falla.

“Es importante más no una limitación, se requiere también por ejemplo para escuchar el sonido del silbato del tránsito, el cláxon de otro conductor, etcétera, sí es importante el oído”, concluyó el funcionario.

Planea retomar estudios

Un caso de superación es el de Cristian Arellano, de 33 años; estudió hasta la preparatoria porque ya se le dificultaba mucho la comunicación en la universidad, aunque planea retomar sus clases.

Para Cristian Arellano la discapacidad no es una limitante.

Siempre convivió con oyentes, y esto le ayudó a sobrellevar su discapacidad mientras estudiaba, ya que aprendió a comunicarse interpretando los movimientos de la boca.

Cristian contó que en la preparatoria empezó a tener baja autoestima a causa de su sordera y decidió dejar de estudiar.

Pero hace 10 años acudió a la Asociación de Sordos de León, aprendió el lenguaje de señas mexicanas y actualmente se siente motivado y lleva una vida normal.

Él también se ha enfrentado a la falta de comprensión en instituciones gubernamentales, como en el Seguro Social.

“A veces nos comunicamos por texto porque no hay intérpretes; en el Seguro, oficinas de Gobierno discriminan porque no hay una comunicación, no hay intérprete de lenguaje de señas”, denunció.