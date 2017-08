El legado de Erasmo de Rotterdam

No recuerdo cuál de mis maestros de la Escuela Preparatoria de León, poco antes de concluir el ciclo escolar me recomendó leer el libro “Elogio de la Locura”; sería Tomás Bustos, Hernández Cancino o Carlos Navarro. Así lo hice y durante el periodo vacacional, antes de ingresar a la Universidad leí el texto; esa edición incluía una semblanza biográfica de su autor: Desiderio Erasmo, nacido en Rotterdam, Holanda; humanista, filólogo, teólogo y filósofo.



Quienes solemos ser adictos a la lectura encontramos a veces piezas y obras casi olvidadas, algunas solamente de corte académico, o bien, porque no constituyen alguna fuente de aplicación práctica de actualidad, inclusive hasta para una conversación social; es el caso de esta obra.



Pero retomando su contenido pude encontrar algunos paralelismos entre la época en que Erasmo dio a luz esta obra (1511) y los días que vivimos en todos los aspectos de la cotidianeidad.



Cabe recordar que si bien el título del trabajo de Erasmo hacía referencia a la locura, en realidad su verdadera traducción y sentido consistía en la necedad, insensatez, estulticia o tontería por parte de las circunstancias y los personajes más sobresalientes del entorno.



Erasmo, aún habiendo construido sus estudios y su formación en un monasterio Agustino bajo las más estrictas enseñanzas religiosas católicas, se había convertido en uno de los críticos más radicales de las prácticas piadosas y corruptas de la Iglesia Católica, a grado tal que después de haber traducido el Nuevo Testamento de la Biblia, de una forma muy singular en su interpretación y redacción de los Evangelios, el propio Martín Lutero había reconocido que esa obra había sido su principal fuente de inspiración para fundar su anti reforma, contra reforma o el conocido Protestantismo, aunque nunca hubiera conocido personalmente a Erasmo.



En este amplio ensayo se realiza una síntesis de las ventajas de la Estulticia o Tontería sobre la razón y de una forma satírica e irónica propone una versión sobre la felicidad que experimentan los hombres cuando viven de necedades y de supersticiones, otorgando una gran preferencia por la adulación, el amor propio o culto a su ego, a la pereza, a la molicie, al olvido, la voluptuosidad hasta a la demencia; en resumen, el hedonismo puro.



Abunda sobre la vanidad de que son presa las altas esferas clericales, más cerca de la ostentación de los lujos y de la presunción, mientras más lejos de Jesucristo. Los acompañantes e ingredientes propios de la locura afirma que son la ebriedad, la ignorancia, el narcisismo, la irreflexión, la intemperancia y el sueño profundo.



Este trabajo de Erasmo tuvo un gran éxito popular y fue traducida al francés, al alemán y al inglés, con lo cual logró su mayor difusión a grado tal que su gran amigo Tomás Moro la adoptó como suya por el humor y la ironía intelectual; hubo ediciones ilustradas con grabados de artistas de la época y durante el siglo XVI influyó en las clases de retórica entre los estudiantes.



Conjuntamente a esta obra hubo otros trabajos que han trascendido a lo largo de estos quinientos años como lo fueron sus “Adagios”, las dos mencionadas, así como su Paráfrasis del Nuevo Testamento y “Discusión acerca del libre albedrío”.



Erasmo puede ser considerado para su época un hombre universal, aunque sus viajes, incursiones y trabajos se hayan difundido estrictamente en la Europa del Siglo XVI; después de su gran inspiración que influyera sobre Martín Lutero, pese a que éste en innumerables ocasiones lo invitó a ser parte de su movimiento reformista, Erasmo nunca lo aceptó, aunque también por sus críticas el alto clero Católico le exigía se pronunciara por su rechazo firme al Protestantismo y apoyara tal cual los cánones del Catolicismo.



A esas alturas, Erasmo decidió no tomar partido ni por unos ni por otros y aunque fue constantemente atacado por católicos y reformistas tratando de desprestigiarlo, asumió tales consecuencias sin apoyar a ninguno, puesto que su posición muy clara se centraba en los defectos, vicios y actividades corruptoras del clero, no así en cuanto a la esencia de la propia religión Católica.



A lo largo de su vida, de 1466 hasta julio de 1536, viajó de manera frecuente desde Roma hasta Inglaterra, en España fue muy apreciado y a la fecha se estudian sus obras, hecha excepción del periodo Franquista quien prohibió la publicación y difusión de sus obras.



En uno de esos viajes murió en Basilea, Suiza, donde publicó su libro del “Eclesiástico”, pues allí se agudizó la enfermedad que lo aquejaba.



Intercambió conceptos con cientos de los hombres más relevantes en el mundo de la política y el pensamiento filosófico de esa época, mediante cartas que contestaba a quienes le escribían, solicitando su consejo. El Concilio de Trento censuró sus obras, pretendiendo desterrar y erradicar su legado.



Uno de los trabajos biográficos más ameno y exquisito sobre su vida y obra se debe a la autoría de Stefan Zweig, muy recomendable para los amables lectores (“Erasmo de Rottherdam: Triunfo y Tragedia de un Humanista”).

