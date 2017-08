El Verde que no es verde

Es interesante conocer a los partidos políticos y a los políticos en este caminar por dos décadas como Consejero Electoral (en 1997 nos instalamos el primer Consejo Local del IFE) y en esta mirada a su dinámica, me animo hoy a opinar del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), empresa que nació siendo familiar y sigue siendo negocio familiar, pues su historia nació con los González Torres, donde el papá crea un partido y lo hereda en la práctica a su hijo, el impresentable “Niño Verde” y donde -como otros institutos políticos-, se siguen heredando la franquicia de una generación a otra generación.



El gran acierto que tuvo González Torres, hay que reconocerle, es haber obtenido la franquicia, registrar el nombre y haber robado la marca de partido “verde”, aunque realmente no lo sea, pues en el mundo occidental, las banderas de los partidos verdes se enfocan completamente hacia temas ambientales, mientras que, en México, los estudios sobre los temas de sus iniciativas legislativas, campañas y propuestas, reflejan que tres de cada cuatro iniciativas están en cuestiones completamente políticas, como la campaña que tienen en León denunciando la inseguridad que vivimos, pero lejos, muy lejos, de hacer denuncias y propuestas sobre la calidad del aire, del suelo, del agua, de los residuos urbanos…



Al PRI le ha interesado, desde su caída en las preferencias, el crecimiento de su aliado natural, el Verde. Le interesa tanto para sumar puntos en competencias electorales complicadas y esto ha hecho que, en la práctica, se convierta en una extensión del partido tricolor.



Triste realidad, pues los partidos políticos han perdido su esencia, su ideología; para fines prácticos, todos son iguales. Se convierten en agencias de colocaciones y en bancadas que no miran por la gente, sino por sus intereses de grupo.



Pero donde sí es líder el Verde, es en las multas por violar la ley electoral. El Partido Verde ha sido hábil y mañoso con el sistema electoral.



La causa de las sanciones recibidas es el despliegue de propaganda en cines, mobiliario urbano, anuncios de calle, medios de transporte, radio, televisión, así como la entrega de tarjetas de descuentos, cineminutos, regalos de bolsos escolares, boletos de cine, tarjetas de descuento, envolturas de tortillas y vales para lentes, con lo que prácticamente toda su publicidad ha sido considerada ilegal por las autoridades electorales al adelantar las campañas electorales.



La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) ha tenido la mayor cantidad de multas al Partido Verde (como la que ordenó al Servicio Postal Mexicano detener la distribución de más de 4 millones de calendarios que incluían propaganda de este Instituto político).



Es cierto que en lo local las cosas pueden ser diferentes y tener a personas honorables, pero las inercias históricas del Verde a nivel nacional y la alianza con el PRI, hoy castigado con el tercer lugar de preferencias electorales, arrastra hoy al Verde que ha sido desplazado hasta el quinto lugar nacional.



Viendo números, el Verde ha tenido a nivel nacional sus “picos” de votación, junto con el apogeo del PRI, siendo natural que ambos se unan y necesiten, pero ahora el PRI arrastra al Verde al fondo del “piso electoral”.



Electoralmente en Guanajuato, el Verde tiene ventajas frente al electorado; es un partido “neutro”, pues en tanto el PRD y Morena tienen la mayor cantidad de “fobias” (sumados, el 49%), el Verde tiene solo 11%; en tanto que el PAN tiene la mayor cantidad de “simpatías” con el 57% y la menor cantidad de antipatías.



La ventaja de los partidos “neutros” es que con candidatos competitivos pueden levantar simpatías y ganar elecciones.



En los sondeos hechos por Investigaciones Meridiano, el Verde se ha movido en Guanajuato en la franja de intención de voto desde su “pico” del 2012 con 14% a un 9% actual, -que si bien no pone el riesgo su registro local-, lo debilita en su capacidad de generar alianzas con otras fuerzas políticas.



Otro problema que tiene el Verde, es la falta de figuras ciudadanas de aceptación. Sus cuadros son viejos, los mismos de siempre, cuando hoy se requieren candidatos frescos, jóvenes, ciudadanos. En los sondeos que realizamos, solo suman solo el 6% de las menciones “top mind” en tanto que el PAN sólo por comparar, tiene el 71%.



Sus campañas en lo nacional y en lo local se centran en temas coyunturales donde buscan posicionar su “marca” como la que tienen en León señalando los problemas de inseguridad que agobian al gobierno panista (y a nosotros ciudadanos), pero que como dije, no tienen que ver nada con la agenda de un partido ecologista.



Comprobadamente, cuando el Verde en León ha abanderado causas ecologistas, su votación crece. Por eso, en León, el comportamiento de preferencias electorales tampoco es favorable al Verde.



Si bien, el electorado “emergente” es creciente, con perfil “liberal”, la ausencia de temas ambientales en su discurso, limita que pueda captar a adeptos. Esto, junto con la alianza con el PRI, son lastres para este partido Verde, que no es verde.



*Director de la Universidad Meridiano





