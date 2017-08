La Olla: Mochilas en vez de seguridad

Regalan $100 millones pero no protegen a los policías municipales







Caray, las prioridades de las autoridades están al revés o habrá quién prefiera una mochila azul en vez de salir a la calle sin miedo a sufrir un asalto.



A mí como a todos los guanajuatenses, excepto uno que otro, nos gustaría que nuestros impuestos se aplicaran en tener un Estado seguro aunque los niños lleven sus libros a la escuela en las manos o en bolsas. Con poca imaginación se me ocurre que hay marcas interesadas en patrocinar miles de mochilas.



Las mochilas que regala el Gobierno estatal desde hace tres años más las que vienen nos cuestan a todos y lo peor es que los casi 100 millones de pesos gastados corresponden al presupuesto de Seguridad Pública con el pretexto de que tienen impreso el slogan “Guanajuato seguro”, los teléfonos de emergencia y los valores de la humanidad.



Pero las mochilas no están blindadas ni incluyen algún aditamento de defensa, así que de dónde inventaron que así protegen a nuestros niños.



Si el dinero que regalamos a los niños para una mochila lo usaran para reforzar la seguridad y prever tragedias como la ocurrida en Celaya, entonces sí podríamos aspirar a un “Guanajuato seguro”.

Los pilares de Sinhué

Falta poco para que los pilares de la campaña a gobernador de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo salgan a la luz y algunos dejen de simular que trabajan en el Estado. A menos que cuenten con permiso de Miguel Márquez Márquez.



Por lo pronto, Rolando Alcántar Rojas pagó con su renuncia forzada la ocurrencia de “intervenir” Celaya para apoyar la candidatura de su patrón Diego.



Alcántar no se midió al rentar completo el hotel Casa Inn, sacar a funcionarios públicos de la chamba, con vehículos oficiales y en días hábiles y pagar los alimentos de cada uno de los 400 participantes en las supuestas encuestas de Impulso.



Casa Inn recibió instrucciones de Aldo Márquez de pasar la factura del hotel en una sola y de esconderla en lo más recóndito del archivo muerto. Los 400 participantes recibieron en efectivo, el primer día, 150 pesos para comer. Al descubrirse la “intervención” se suspendió la entrega de dinero, así que todos se fueron a comer a casa.



El estratega Rolando, al despedirse de la Subsecretaría de Vinculación Política, anda convertido en investigador. Busca al “traidor” y no da crédito al trabajo periodístico.



Otros funcionarios bajo la lupa porque trabajan para dos amos y con alguno quedan mal, son: Román Cifuentes, quien fue nombrado enlace de Diego Sinhué con el sector educativo.



Jorge Hernández, actual director de Educafin, aceptó la encomienda de trabajar con los jóvenes para sumar votos a Diego. Tiene en su mano la llave de autorizar becas.



Mauricio Fuentes se encarga de buscar votos en los mercados públicos en todos los municipios.



Paulo Bañuelos Campos, ni se diga, tiene el compromiso de conquistar votos entre los campiranos. Como Secretario de Desarrollo Rural puede ofrecer apoyos a ejidatarios y pequeños propietarios.



Isaac Piña, responsable del deporte estatal, aceptó gustoso el compromiso de combinar su chamba con la suma de votos para Sinhué.



José de Jesús Alcántar, hermano de Rolando, trabaja en la Procuraduría y se ofreció a visitar todos los templos para que los padrecitos hablen bien del suspirante del PAN a gobernador.



La diputada federal Alejandra Gutiérrez Campos intenta convencer a las mujeres que Diego es la mejor opción. A cambio podría ser candidata a alcaldesa de León o tendría una senaduría.



Eduardo López Mares tiene la chamba de aprenderse las leyes electorales para lidiar los asuntos jurídicos de la campaña.



Marco Rodríguez, subsecretario de Seguridad del Estado, asumió moverse entre sindicatos y agrupaciones obreras. Por lo pronto apunta en su lista a Hugo Varela Flores, quien ayer se reeligió por enésima vez como líder cetemista en la entidad.



El secre particular de Miguel Márquez, el joven Ricardo Narváez, tiene una tarea fácil: Alinear a los funcionarios del Estado, de todos los niveles, a favor de Diego Sinhué.



Con los empresarios trabajará Héctor Salgado Banda, director del ISSEG, así que no le sorprenda si ahora lo encuentra con más frecuencia en restaurantes, clubes o eventos sociales.

Márquez con Anaya

Estamos en tiempos de salir del clóset… de la política. Y Márquez ya aparece en la lista de estrategas de Ricardo Anaya Cortés, jefe del PAN nacional y suspirante a la presidencia de México, a menos que Santiago Creel Miranda esté equivocado.



Margarita Zavala no conquistó el voto de Márquez y menos Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla; así que el góber de Guanajuato le dio el “sí” a Ricardo Anaya y dentro de Acción Nacional dan por hecho que será el contrincante de Andrés Manuel López Obrador.



De Margarita, lo que disgusta es su marido, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, y ni modo que la divorcien. De Moreno Valle dicen que parece más priísta que panista, aunque reconocen su capacidad para ejecutar lo que se propone.



En Guanajuato, el ex gobernador poblano suma pocos simpatizantes aunque de primer nivel como Miguel Ángel Salim Alle, actual diputado federal y aspirante a senador.



Miguel no esconde su cercanía con Moreno Valle y aguanta con una sonrisa cuando mencionan a su amigo en reuniones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Todos saben que lo apoya así como respalda la candidatura de Ricardo Sheffield Padilla, quien busca competir otra vez por la Alcaldía de León.

En manos del IEEG

Ante la falta de acción del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Transparencia, que encabeza Isabel Tinoco Torres, para investigar y sancionar el uso de recursos públicos para promover la imagen de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, el tema está ahora en la cancha del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).



El presidente, Mauricio Guzmán Yáñez, y los otros consejeros: Santiago López Acosta, Índira Rodríguez Ramírez, Yari Zapata López, Luis Miguel Rionda Ramírez y Juan Carlos Cano Martínez, tienen en sus manos el futuro del suspirante a gobernador del PAN, Diego Sinhué.



Basta con que los consejeros sigan al pie de la letra los “Lineamientos para Garantizar la Equidad entre los Participantes en la Contienda Electoral” aprobados el pasado 19 de julio.



Según los “rectores” electorales del país, al cumplimiento de estos lineamientos está obligado cualquiera que busque competir, incluyendo servidores públicos.



Estas reglas establecen la prohibición a cualquier aspirante para que realice, difunda, compre, adquiera, aproveche o se beneficie de propaganda o mensaje publicitario contratado, adquirido o pagado que promueva una opción política, precandidatura o candidatura antes de los plazos previstos en la ley en cualquier medio de difusión.



Y advierte que si se comprueba que se incurrió en alguna de estas conductas se contabilizarán como gastos de precampaña o campaña para el aspirante.



Por lo tanto si Diego Sinhué Rodríguez Vallejo pasa los filtros de su partido y se convierte en el candidato de Acción Nacional a la gubernatura del Estado, la movilización que se hizo para promover su imagen la semana pasada en Celaya le podría pasar factura.



En el momento en que se registre como precandidato o candidato, el Instituto Nacional Electoral (INE) informaría a su área de Fiscalización para que cuantifique el costo de la propaganda y se le acumulen como gastos anticipados.



Los lineamientos también establecen que los funcionarios que aspiren a un cargo público tienen prohibido realizar cualquier acción en cualquier modalidad o medio de comunicación a través de la cual difundan propaganda en la que se promueva su nombre, voz o imagen.



Elementos existen para sancionar al PAN pero falta ver si también el INE le entra o prefiere, al igual que Miguel Márquez, a Diego Sinhué.

Alcaldes al olvido

Aunque pataleen Ramón Lemus Muñoz Ledo en Celaya y Héctor López Santillana en León, la élite del PAN ya les puso tacha y no apoyará su reelección.



Ramón recibió claro el mensaje pero Héctor aún mantiene la esperanza de alcanzar el calendario con metas cumplidas porque hasta ahora todavía no convence a los leoneses de que sabe tomar decisiones y ejecutar.



En Seguridad, tiene permiso de despedir al secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña, pero no se anima a hacerlo. Del Estado, ya le dijeron hace meses que no funciona, que urge un cambio y nada.



En Obra Pública, el Estado lo ninguneó. Lo borró de la publicidad de las 400 obras y hasta hace unos días lo juntaron en la manta de inauguración del puente peatonal Atotonilco.



O sea, López Santillana dejó de ser el favorito de Miguel Márquez. Sus posibles reemplazos están decididos; si es hombre será Éctor Jaime Ramírez Barba y si es mujer, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos está lista.



Lo que es seguro es que el Góber no quiere a Ricardo Sheffield en la Alcaldía de León y en ello coincide con Diego. A ver cómo le hace para tumbarlo. Total, no se esconde para lograrlo.



En cuanto a Lemus de Celaya, más vale que se resigne porque en las narices de don Ramón buscan su sustituto.



Los jefes panistas dicen en público y en privado que apoyarán a uno de ellos o a un empresario para la alcaldía de 2018. Están decepcionados del ex Rector porque esperaban decisiones radicales y no a un administrador académico.



Ramón es muy valioso en el campo académico pero no en el servicio público.



La propuesta de los blanquiazules celayenses es la diputada local Elvira Paniagua Rodríguez. De hecho, es la figura que impulsa el jefe del PAN municipal, Rainnier Hernández, quien en sus declaraciones ha manifestado la posibilidad a abrirle la puerta a una mujer.



No olvidemos que hace unas semanas el dirigente panista se pronunció por refrescar la candidatura y dar paso a un nuevo personaje.



Y con el asesinato del director de la Policía, José Santos Juárez Rocha, el lunes pasado, su gobierno agoniza con el tiempo. A la crisis se suma un despido, que parece ser masivo, de elementos de la Policía.



Por otro lado, el partido esperará la propuesta de un empresario. De ésos que el Consejo Coordinador Empresarial de Celaya propone, y a su vez protege.



Aquí dicen que el más perfilado es Mauricio Usabiaga, quien tampoco desagrada al partido. Él mismo reconoció que está puesto, aunque mucho se ha hecho del rogar.



Así es que, si algo extraordinario no pasa, alguno de ellos dos acompañará a Diego Sinhué, quien se ve que tiene muy planchado el camino para ser el candidato blanquiazul a la gubernatura.