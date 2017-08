Toñita, reconstructora del tejido social

El Director de Desarrollo,



Cuantos vemos la realidad comunitaria grave, o sea, en su justa dimensión actual, hemos insistido no una sino muchas veces, que la labor regenerativa debe ir de abajo hacia arriba y desde la cumbre de la pirámide a la base; en lo que tenemos mucho qué ver gobernantes y gobernados.



Nosotros, cuando simplemente observamos el desastre, pecamos de omisión. Y los mandatarios que plácidamente se dedican a ver pasar y crecer el caos, fomentado incluso por su negligencia, no son otra cosa que cómplices de la maldad.



Por eso aquí y ahora voy a referirme a la labor que realiza la señora Antonia Alba Serrano. Dama sencilla pero activa, que no contempla la pérdida de valores sino que los rescata y fomenta.



Toñita, así la llaman comunmente en su colonia, es la encargada de la mini-deportiva en Agua Azul.



Con motivo de las vacaciones de escolapios, ella organizó cursos de verano. Niños, niñas, muchachitos y muchachitas fueron convocados. Se inscribieron más de 100.



La logística se inicia con una credencial que registra la foto de los participantes y de quienes los llevan y van por ellos al término de cada sesión.



A los concurrentes se les prohíbe entrar con celulares, no llevan ni aretes o cadenas de ningún tipo.



Toñita formuló un programa muy sencillo, pero que abarca: ejercicios físicos, con ritmo y precisión sistematizados, concentración mental y baile.



El plan incluye labores manuales. Habrá más de una persona que diga que el tiempo de los parches o remiendos ya pasó. ¿Y en qué perjudica -pregunto con curiosidad- a quien aprenda a ensartar una aguja y a coser puntada de caballito?



Se dan nociones de primeros auxilios, elementales esos conocimientos, claro, pero a nadie hará daño si sabe cómo aplicar torniquete cuando una emergencia lo requiera o a ayudar a una mujer parturienta, entender la forma de inyectar en el glúteo o la vena.



Para terminar el curso instala campamento y lleva albercas portátiles para la recreación.



Toñita se asiste de personas de buena fe y muy generosas, que disponen algo de su tiempo en tan impactante labor.



Esta gente, por su desempeño, merece mi admiración y respeto, pero más que eso es, debe ser, una fuente de inspiración cívica.



Imaginemos que en cada barrio, colonia, poblado, atrio de iglesia, gente de excelente cepa, idealista, como Toñita, organizara lo que ella hace con amor y patriotismo, ¿cómo y cuánto cambiaría la realidad que padecemos?



No vamos a caer en el absurdo de creer que no se necesita el Gobierno; claro que debe ser promotor del bienestar colectivo, pero si la autoridad es omisa ante el desastre, nosotros, como esta ilustre leonesa, debemos emprender la tarea de acabar el mal con la abundancia del bien.



Muchas veces la autoridad ni siquiera entiende lo que los ciudadanos proponen. Cuando Bárbara imperaba en León, un ciudadano entregó cierto plan para rescatar de los vagos un jardín en la colonia Andrade. La respuesta no fue sólo negativa sino además protectora del vandalismo.



Y, finalmente, habrá quien en plan de chunga inquiera si Toñita es rica o le hace a la magia para obtener recursos, fondos económicos. No, nada de eso, a los asistentes se les cobra una cuota de 60 pesos por semana, que se aplican en solventar gastos.



Cada año, por las fiestas de Enero, la autoridad busca a una figura relevante, famosa, para presumirla en el desfile. ¿No sería bueno que se exaltaran valores cívicos, como el de doña Antonia Alba Serrano?



Meditemos y actuemos.