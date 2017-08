Hackean a Ariana y lo toma con humor

Ariana Grande pasa de los terroristas a los hackers.

La cantante se unió a la lista de aquellos famosos que han sido hackeados y, por si fuera poco, sus detractores publicaron contenido pornográfico.

Vaya trago amargo que pasó Grande, pues algunos de sus fanáticos la cuestionaron por las cosas que estaba supuestamente publicando. Incluso sus amigos le escribieron para externarle que estaban muy desconcertados con lo que tenía en su cuenta.

Por lo que inmediatamente la intérprete fue apoyada por sus seguidores, reportando la cuenta y logrando que pudiera recuperar el control de la misma.

Inclusive artistas como Nicki Minaj comentaron las obscenas publicaciones con emojis de confusión.

y'all when i got hacked this am https://t.co/OKxvsPzAVL