María Felix llegará a YouTube

"La palabra más importante del diccionario es el amor... el amor propio".

Esa fue una de las grandes enseñanzas que María Félix le dio a Amanda de la Rosa, directora del corto María Bonita, cuando la actriz se hospedó en su casa de Veracruz.







"Es mi historia personal, está basada en una historia real que yo viví. Tenía 16 años y María Félix tenía 83, guardé el pietaje original, lo tuve desde ese momento y años después dije: 'vamos a filmar esa historia'", cuenta la realizadora.







"¿Cómo le hago para ser guapa toda la vida?", le preguntó a María la directora en ese entonces.







Durante esa visita, Amanda tenía ese objetivo claro y lo persiguió hasta el final. No podía dejar ir a la diva sin que le revelara el secreto que le permitía darle batalla a la vejez.







"La belleza empieza en la planta de los pies, en cómo te paras, cómo caminas. La belleza es lo que lleva a una mujer hasta sus últimas consecuencias, haz lo que te dé la gana, no pidas permiso y nunca, nunca te arrepientas", contestó María Félix.







"Fue muy parecido a lo que me dijo y lo completamos con otras frases de entrevistas que ella dio, no puedo decir que textual, pero fue muy parecido", aseguró De la Rosa.







Amanda arrancó el retrato de "La Doña", que alucinaba la canción "María Bonita" y que bien podía comer caviar como quesadillas caseras.







Diana Bracho dio vida a la actriz de la Época de Oro del cine mexicano, y fue un reto para ella.







"No tengo que ver nada con María Félix, no me identifico con ella, fue un proceso de estudiar las entrevistas, sus películas, ver cómo hablaba y conocer su alma.







"Ese fue el reto, no sólo se trata de que el vestuario y el maquillaje sean como el de ella, sino de entender su alma", dijo la primera actriz, durante la presentación del corto, que ha estado de gira en festivales de cine.







Bracho optó por no caricaturizar a María Félix.







"Me divertí mucho haciéndola y me propuse no hacer una caricatura nunca de María Félix, hay mucho hombres que lo hacen, porque es fácil caricaturizarla".







El cortometraje ganó en la categoría de Mejor Corto de América Latina en el Festival Iberoamericano de Cortometrajes en Madrid, España, y ha sido exhibido en los festivales de cine de Nueva York, Los Ángeles, Morelia y Guanajuato.







Y, de acuerdo con la directora, estará disponible a partir de este lunes en YouTube.