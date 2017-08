“Cosecha” sonrisas

Desde la primera ocasión en que Víctor Juárez Rosales visitó la Casa Hogar Niñas de Jesús, para llevarles dulces y juguetes, su vida cambió, y ahí descubrió su verdadera vocación; ayudar a los demás.



A sus 22 años, Víctor es el fundador de la Asociación Civil, “Cosechando Sonrisas”, con la cual, ha podido ayudar a más de 40 mil jóvenes en todo Guanajuato, aparte de tener el respaldo de 240 voluntarios en todo el estado que lo ayudan a impulsar el proyecto, ayudar a la sociedad.



“Lo que me motivó fue ayudar a los niños, en la Secundaria me obligaron a llevar dulces y juguetes, pero creció mi curiosidad y mi emoción, y fue cuando inicié la organización civil, que desde hace 3 años se dedica a ayudar a niños en situaciones de vulnerabilidad y maltrato”, recordó.



Cosechadores



Guanajuato

Víctor no quiso que su labor se quedara ahí, por lo que buscó apoyo de instituciones educativas, encontrando el respaldo en el Tecnológico de Monterrey, campus León, para seguir apoyando a jóvenes que quieren tener un empleo.



“Formé la empresa Cosechadores Guanajuato, que se dedica a reclutar a jóvenes que trabajan en la calle, darles una preparación, conseguirles un oficio y mandarlos a trabajar en los diversos Parques Industriales”, detalló.



Juárez Rosales reconoce que el camino ha sido complicado, sobre todo, cuando la sociedad estigmatiza a los jóvenes que se han involucrado en la delincuencia y en la drogadicción, pero Víctor sabe que esta población es el cambio para la misma comunidad.



“No se le puede apostar a otra cosa si no se le apuesta a la educación de los jóvenes, pero a estos jóvenes que no tuvieron oportunidad de la educación, hay que rescatarlos de las calles”, platicó.



El fundador de Cosechando Sonrisas confesó que hace falta apoyo de las instituciones gubernamentales, pero busca siempre tener el impulso y la confianza en que los proyectos van a salir, sobre todo para el beneficio de los jóvenes.



“No hay quién le apueste para apoyar a proyectos sociales de jóvenes, eso es definitivo, a veces los tiempos tampoco alcanzan por generar una labor social, pero la satisfacción es grande, comenzamos con dos chicos y ahora son 50 los que laboran en parques industriales, esperamos llegar a todo el estado”, finalizó.