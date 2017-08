Llama diputada a mejorar comunicación entre Sociedad y Gobierno

La Diputada Federal Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, se presentó ayer en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), durante su asamblea semanal, donde expresó que se debe mejorar la comunicación que hay entre el partido y la sociedad.

Además, durante la Asamblea, la Diputada habló del panorama para las elecciones del 2018 en el estado de Guanajuato, además opinó que se vive una democracia electoral plena.

“Estamos en una democracia electoral plena que gobierna pero no transforma, ¿hacia dónde tenemos que caminar?, hacia una democracia de resultados, en el proceso que se está llevando en el sistema político mexicano, y entonces la pregunta es nosotros ¿Qué le aportamos a esta transición que queremos en una Democracia de respeto?”, dijo.

Reynoso Sánchez exhortó a los ciudadanos a trabajar por la búsqueda del bien común y aportar a esa democracia plena, para que en las elecciones de 2018 se pueda ver la diferencia.

Por otro lado aseguró que lo más importante es generar la participación ciudadana para la mejora de la democracia.

“No es solo recibir apoyos, no es que yo vaya y pregunte ¿Qué les hace falta? Y me respondan 'mi escuela se ve mal' y entonces yo diga mañana vengo con la brocha, no, hay que involucrarnos hay que pensar que estamos ofreciendo nosotros”, resaltó

Por último la diputada hizo un llamado a los panistas a distinguirse por los valores que se ven reflejados en sus buenas acciones y en la relación con los ciudadanos en general, resaltando que son estas acciones las que le darán coherencia y credibilidad al partido para estas elecciones que se avecinan.

“Estos valores que se ven en la conducta, no es necesario que traigamos una playera de PAN, nuestra conducta debe decirlo, eso es lo que nos identifica del resto de nuestros sindicales de otros partidos político”, finalizó.