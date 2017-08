Lluvia afecta 30 viviendas

Más de 30 viviendas de la comunidad de Peñuelas, fueron afectadas durante las fuertes lluvias que cayeron durante la noche del domingo y la madrugada del lunes en el municipio, dejando perdidas materiales, así como diferentes afectaciones en cultivos de ejidatarios de la zona, no hubo lesionados.



La lluvia que cayó en el municipio después de las 10 noche y que tuvo una duración de aproximadamente 3 horas, dejó varias viviendas afectadas de la comunidad. El agua comenzó a entrar a los domicilios pasadas las 11 de la noche, y pese a tener “costalera” en alguna de las casas, el agua las sobrepasó, ocasionando grandes encharcamientos de hasta un metro de profundidad en algunas zonas.



“Nosotros pusimos costales, pero no nos valió. El agua se brincó y se metió hasta el último rincón de la casa. Se nos echaron a perder varias cosas, entre ellas, nuestro refrigerador. ¡Alcanzamos a subir la sala!. Cada año es lo mismo y cada año tenemos que comprar cosas nuevas, ¡No más por el capricho de unos cuantos de hacer una carretera mal planeada!”, platicó molesta Imelda Beltran Navarro, habitante de la comunidad de Peñuelas.



Para los habitantes de la zona, e incluso para el ex delegado de Peñuelas, Victoriano Rivera, la problemática de las inundaciones se originó desde que construyeron el paso de la nueva autopista Salamanca-León; aunado a eso, un pequeño puente de concreto ubicado entre las comunidades de Peñuelas y La Morada, que resulta muy estrecho, imposibilita el paso del agua, ocasionando el desborde a las parcelas aledañas y finalmente a la comunidad.



“Desde que hicieron esa carretera, se le dijo al constructor y al de Obras Públicas, que se ampliara este puente, ¡Pero nunca nos hicieron caso!, nosotros sabíamos la problemática, se las hicimos saber, pero nunca nos hicieron caso y nos dejaron con las inundaciones y afectaciones de cada año; y hasta este momento el Gobierno Municipal no nos ha apoyado a ampliarlo”, dijo el ex Delegado (2009-2012).



Cada año, los habitantes de Peñuelas, deben tomar acciones preventivas; como levantar pequeños bardas de tabique, en las afueras de su casa, para obstaculizar el agua, además han colocado decenas de costales de arena, han subido muebles y aparatos eléctricos y parece que ninguna de estas medidas, les ha funcionado satisfactoriamente.



Actualmente, personal de Protección Civil, mantiene vigilada la zona, y existe maquinaria levantando los bordos de estos pequeños canales de riego, para evitar que el agua se desborde entre los sembradíos, y finalmente de a las calles de las comunidades afectadas.



“Ya teníamos previsto estas afectaciones, llevamos tiempo diciéndolo, desde que hicieron la carretera esta (autopista Salamanca-León) y que cruza por nuestro camino, nos esta afectando. Cada agua que llega desde esa obra, baja a la comunidad y se nos mete a la casa” Cirilo Beltran, habitante de la comunidad de Peñuelas.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx