Personajes imaginarios de los signos zodiacales “ Sea usted su propio astrólogo”

ARIES 21 mar - 20 abr



TARZÁN de Edgar Rice Burroughs Enérgico y nacido para resolver problemas. Es luchador nato, hábil con manos y armas, impaciente y de humor cambiante. Arrobado ante su compañera.



TAURO 21 abr – 21 may



FALSTAFF de Shakespeare Paciente, afectuoso y persistente, pero para sí mismo; fanfarrón, perezoso y terco en el peor caso.



GÉMINIS 22 may – 21 jun



DON JUAN de Byron o de Mozart Vivaz, ingenioso, encantador; versátil, inquieto, inconsistente, inconstante y doble. Quiere serlo todo para el sexo opuesto.



CÁNCER 22 jun -22 jul



MADAME BUTTERFLY de Giacomo Puccini Preocupados, pacientes, simpáticos, maternales o paternales; fe y tenacidad con rasgos de mal genio.



LEO 23 jul – 23 ago



El CID de Rodrigo Díaz de Vivar Impresión de gran fuerza; rostro de gobernante; magnánimo, valiente, arriesgado, vencedor. Logra lo que se propone.



VIRGO 24 ago – 23 sep



ALICIA en el País de las Maravillas de Lewis Carroll Inteligente, agradable, bondadosa, distinguida; limpia, clara, meticulosa, detallista, pero crítica y preocupada por no fallar.



LIBRA 24 sep – 23 oct



MADAME BOVARY de Gustave Flaubert Refinamiento, elegancia, serenidad, suavidad, debilidad. Negativamente frívola y descontenta.



ESCORPIÓN



24 oct – 22 nov



JAMES BOND el Agente 007 de Ian Fleming Energía, determinación, apasionamiento; sexo, violencia y amor a la vida. Firmeza.



SAGITARIO 23 nov – 21 dic



HENRY HIGGINS Pigmallion de Bernard Shaw Finura, aristocracia, expresividad; irascibilidad, idealismo, adaptabilidad, criterio amplio; exageración y falta de tacto.



CAPRICORNIO



22 dic – 20 ene



EUGENIO GRANDET de Honorato de Balzac Severidad, seriedad, reserva, energía, perseverancia, disciplina, avaricia, mezquindad.



ACUARIO 21 ene – 18 feb



ALIOSHA Los hermanos Karamaov de Dostoievsky Encantador, vivaracho; espíritu humanitario, emotivo, reformador.



PISCIS 19 feb – 20 mar



LA CENICIENTA de Perault Sensibilidad, gentileza, bondad; espíritu de sacrificio y paciencia; humildad.

* Colaboración: Sergio Aquiles Larrea R.