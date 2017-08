Retomar Capital Mundial de las Fresas

Agradezco al personal directivo, de redacción y diseño del periódico AM, de Irapuato, brindarme espacio los días lunes y miércoles, para dar a conocer propuestas que me hacen llegar y que planteo en beneficio de nuestro municipio.



Hoy me refiero a la Capital Mundial de las Fresas, que históricamente se nos ha adjudicado a Irapuato, a los irapuatenses, por ser en este municipio que dio a conocer y popularizó la producción y el consumo de fresa.



A donde quiera que vamos, en México o en el extranjero, se relaciona a Irapuato con la fresa.



Así como se relaciona a León con calzado y a Celaya con cajeta, a Irapuato con fresas y esto debe de ser motivo de orgullo.



Hay que reconocer que la producción de fresa ha disminuido en los últimos 30 años por lo que la calidad es el valor agregado de nuestros productores.



Pese a las buenas intenciones de los gobiernos municipal y estatal y al esfuerzo de los productores, no se ha puesto en marcha aún el mercado de la fresa, cuyas instalaciones se encuentran en la salida de Irapuato a Abasolo.



En esta parte se requiere un mayor esfuerzo de los diputados para que haya un presupuesto específico para la terminación del mercado de la fresa.



Al sector turístico de Irapuato nos interesa que se recupere y se promueva en serio la denominación de capital mundial de las fresas.



Próximamente haremos una convocatoria a diferentes actores de la sociedad y representantes de gobierno para emprender un programa que tienda a mejorar las instalaciones donde comerciantes venden su fruta y no sean simples puestos a pie de carretera.



A este programa se pueden sumar firmas comerciales, para que apoyen con pintura y diversos materiales para motivar a los comerciantes a que mejoren sus lugares de venta.



La idea es entusiasmar a una pasión por Irapuato, la Capital Mundial de las fresas.



En un momento difícil para el país, la unidad de la sociedad es lo más importante. Irapuato es una ciudad media donde aún los empresarios podemos contribuir a que nuestro entorno cambie.



Ser irapuatense es un orgullo.



Con esta campaña de capital mundial de las fresas y otras acciones que estamos emprendiendo, los empresarios estamos demostrando que nos preocupa Irapuato y que aquí queremos recibir bien al turista.



Irapuato debe de apostarle cada vez más al turismo, porque el turismo es derrama económica que aquí se queda.



Tengamos una pasión por Irapuato.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx