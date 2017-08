SinPartidos

ace casi 5 años que comenzó el gobierno de Miguel Márquez se percibía un Gobernador humilde y cercano a la gente y sus necesidades. El discurso, su discurso, era de enarbolar la transparencia, honestidad y los sentimientos de la gente como ejes de su gobierno. Pero hoy esa imagen resulta insostenible. Actualmente se le nota más preocupado y ocupado en impulsar a Diego Sinhué Rodríguez a que lo suceda en la gubernatura que en cumplirnos a cabalidad con su encargo.



Atrás quedó la imagen del Gobernador comprometido y confiable para conocer una cara de esas que no queremos en la gente que nos gobierna. Siempre me he preguntado ¿por qué un gobernante tiene interés en que alguien en particular lo pueda suceder?, máxime cuando el apoyo es abierto y desmedido. La verdad es que me encanta pensar mal. Mi naturaleza desconfiada me lleva inexorablemente a asumir que siempre será por protección más que por simpatía. Eso por supuesto que deja mal parados a ambos y con mucho que explicar de su relación.



Hoy tenemos a un estado sumido en una crisis de seguridad, con números alarmantes y que nos exponen como un lugar que perdió la tranquilidad como el valor preponderante, que hasta hace poco nos distingía. Entiendo que la inseguridad desgraciadamente es un tema que de manera general azota a todo nuestro país. Sin embargo, las estrategias para combatirlo desde un enfoque preventivo y también reactivo son lo que debe distinguir a los gobernantes y sus áreas de seguridad y en el caso de Guanajuato y MMM, se percibe inoperante y pasmado. Eso puede suceder, pero ¿la inacción como se explica?. ¿Por qué no ha habido algún cambio entre sus colaboradores en estas áreas durante su gobierno?. ¿Por qué siguen Álvar Cabeza de Vaca al frente de la Secretaría de Seguridad y Carlos Zamarripa al frente de la Procuraduría, cuando resulta evidente que están rebasadas sus figuras y estrategias?



Esa necedad de mantenerlos me parece un ejercicio donde el único que se desgasta es el Gobernador y no ellos. Siempre he pensado que el gabinete son y deben ser fusibles de cambio, para que el golpe no llegue a la cabeza. Pero cuando la cabeza se pone a defender a ultranza a su gente, al grado de que los golpes le lleguen a él y no a sus subalternos, entonces vuelvo a pensar mal: ¿qué le conocerán que no se atreve a quitarlos? O bien, si no pasa por ahí la decisión de prescindir de ellos, la única otra respuesta que se me ocurre es que la soberbia no le permite cambiarlos pues significaría (en su mente) un sinónimo de debilidad por tener que cambiar de estrategia, pues sería tanto como aceptar que se equivocó en las personas en las que deposito su confianza.



Esos son los escenarios. ¿Me podrían ayudar a entender o explicar por qué no sólo NO ha cambiado al Procurador sino que además lo está impulsando como el Primer Fiscal General del Estado, lo que en automático le daría ese puesto por 9 años adicionales (lleva casi 12 pues ha estado durante los sexenios de Juan Manuel Oliva y los de MMM, más los 9 extras que pretende que se quede serían 21 años al frente de la procuración de justicia en el Estado ¿no les huele mal?, ¿no es peligroso darle a una persona el vértice de la seguridad por tanto tiempo?) La realidad es que Carlos Zamarripa quedaría como una supraautoridad, ya que su nombramiento no dependería del Gobernador sino del Congreso del estado. No creo ser el único al que le huela mal todo este asunto.



El otro tema que me tiene verdaderamente preocupado y asustado del comportamiento de nuestro Gobernador, es su defensa que raya en la irresponsabilidad del Padre Pedro Gutiérrez, responsable de la Casa Hogar de los Niños, en Salamanca. Pienso que la primera responsabilidad que tienen los gobernantes deben ser con los más desprotegidos y los niños son el grupo más vulnerable de todos. No puedo entender que existiendo tantas evidencias de maltratos y abusos a los niños, no acepte una investigación al respecto.



Por supuesto que no estoy asegurando la certeza de las aseveraciones que inculpan al religioso, pero lo menos que deberíamos exigir es una investigación profunda, no acotada y que se deslinden las responsabilidades. Puede ser que todo de lo que se le acuse sea mentira, pero también pudiera ser verdad. Un estadista debería fomentar una investigación cuyo resultado esclareciera cualquier situación anómala.

