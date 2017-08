Asesoran sobre pensiones a ex trabajadores migrantes

“La asesoría sobre pensiones americanas es la segunda gestión más demanda en la oficina municipal de Vinculación Internacional, luego de Visas Turísticas,” comentó el director, José Reyes Quiroz Gutiérrez.

El funcionario dijo que a pesar de la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump respecto a migrantes mexicanos, aquellos que hayan trabajado más de 10 años en aquel país y que tengan 62 años cumplidos son candidatos para una pensión americana.

Este programa de apoyo a ex trabajadores mexicanos sigue vigente, no obstante no hay fecha para que personal de la Embajada de Estados Unidos regrese a La Piedad.

Reyes Quiroz informó que durante las visitas de la Embajada de EU a La Piedad en 2016 y mayo del 2017, al menos 300 personas han recibido la pensión americana, cuyo apoyo va desde 2000 y los 1000 dólares.

En espera

Pese a la actitud del gobierno estadounidense, el director de Vinculación reiteró que seguirán brindando asesoría sobre pensiones americanas a piedadenses y habitantes de la región, en espera de que se vuelva a concretar una visita de la Embajada.

Las personas que tengan duda sobre estas pensiones, pueden acudir a la oficina de Vinculación Internacional, ubicada en la calle Guerrero 130 de esta ciudad, la atención es gratuita y se otorga de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.