Arma Torrente su 'defensa matemática'

A Javier Torrente no le agradó en lo absoluto que le preguntaran acerca de una posible salida del León después de sumar su primer punto del Apertura 2017, en la Fecha 3 ante Cruz Azul.

“Voy a trabajar hasta que la directiva me diga que no necesitan mi servicio”, espetó en la rueda de prensa posterior del partido. “Si en la fecha dos hablamos de un entrenador que tiene cincuenta por ciento de puntos en los partidos jugados, estamos en forma, me resulta gracioso; otros entrenadores hicieron lo mismo y no hubo presión”.