¿Cuánto tiempo le queda a Torrente?

El juego de este miércoles puede definir si Javier Torrente seguirá 'domando' a La Fiera.

El director técnico del León enfrenta la presión de la afición, que considera que los resultados que ha arrojado no son los mejores; sin embargo, hasta ahora la directiva ha asegurado que apoya a Torrente,

Por su parte, el directivo ha asegurado que no tiene miedo de perder su puesto: “Voy a trabajar hasta que la directiva me diga”, espetó la semana pasada, “no me asusta nada. Si algo perdí en la vida, fue el miedo”, aseguró.

Apenas este domingo, incluso afirmó que los reclamos por los resultados le daban risa: "Si en la fecha dos hablamos de un entrenador que tiene 50% de puntos en partidos jugados, estamos en forma, me resulta gracioso; otros entrenadores hicieron lo mismo y no hubo presión", dijo.

am publicó este lunes que los números efectivamente respaldan el trabajo de Torrente: con cuatro puntos de 12 posibles –contando el partido en la Copa MX-, el domador de La Fiera tiene una efectividad del 33.33%, muy superior a la de Juan Antonio Pizzi en el Clausura 2015 (15%), y lejana a la de Luis Fernando Tena en el Apertura 2016 (19%).

Gráfico de resultados de Javier Torrente.

Por ello, la fuerza con que "ruja" La Fiera este miércoles, ante los Tiburones de Veracruz, será determinante para el destino de Torrente.