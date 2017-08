Avanzan panistas con depuración

Antes de que seleccione el blanquiazul a sus candidatos en el 2018, concluirán una depuración de militantes que no participen, anunció Alfredo Ling Altamirano, dirigente en el León del PAN.



León cuenta con 2 mil 400, de los cuales solo mil 800 se encuentran activos y participando con el partido, indicó Ling.



Sin embargo dijo que no sólo se trata de un trámite administrativo sino también jurídico, por lo que ael militante que se quiera retirar se le tendrá que dar un derecho de audiencia en caso de que quiera continuar y dar una razón válida para sus inasistencias.



Informó que aquellos que no hayan podido acudir a justificar sus ausencias, aún tendrán oportunidad el 29 y 30 de agosto de hacerlo en las oficinas del Comité Directivo Estatal.



El dirigente del PAN subrayó que es de suma importancia saber con cuántas personas cuentan previo a la selección de sus candidatos.



Puntualizó que las razones que den para no haberse presentado a las actividades del partido, deben ser realmente importantes; por ejemplo por cuestiones de salud o haber salido del país por estudios o trabajo.



“Humberto Andrade (dirigente estatal), estuvo muy insistente en que no fuera un proceso administrativo sino un refrendo de convicciones, el que vino es porque tuvo el interés de seguir participando”, subrayó el líder Ling Altamirano.



Agregó que también por lo pronto no hay abierto un proceso de afiliación, esto por no entorpecer otros como el de depuración. Aunque aseguró que hay muchos simpatizantes en lista de espera.

Veda electoral

En otro tema, el dirigente municipal del PAN informó que a partir del próximo 7 de septiembre se vigilará a través del Instituto Nacional Electoral, que no se promocione la imagen de ningún aspirante a algún cargo público, sea actualmente funcionario o no.



Esto aplica no solo a través de los medios de comunicación tradicionales, sino que también se incluirá a las redes sociales.



“Yo creo que es muy sano, para que no haya inequidad en el manejo de recursos, independientemente de que si alguno es beneficiado u otro perjudicado, creo que el espíritu del INE para expedir estos lineamientos, es establecer de alguna manera, las reglas de cancha pareja”, concluyó Alfredo Ling.



Y quiso dejar en claro que con esto los gobernantes como Héctor López Santillana o Miguel Márquez Márquez no estarán impedidos de inaugurar obras ni tendrán que cesar su actividad, siempre y cuando no la utilicen como promoción personal.



Añadió que a raíz de esto también muchos están adelantando informes para resaltar obras y hacer promoción antes de que inicie la veda.