Ya tiene el IMSS equipo médico... pero no da citas

Pese a que el mastógrafo del Hospital Materno Infantil de León ya funciona todavía no dan citas, pues esperan “luz verde” del programa Mama de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) para poder restablecer el servicio.

Desde enero hasta apenas hace una semana el aparato electrónico estuvo en mantenimiento y durante estos siete meses las pacientes fueron transferidas al Hospital General de León (HGL).

Personal de la unidad médica informó que por ahora se están haciendo pruebas y aguardan a que coordinadores del programa Mama autoricen utilizarlo para comenzar citar a la gente de nuevo.

La Secretaría de Salud aclaró que ante dicha situación no se cancelaron citas para mastografías e indicó que los 13 mastógrafos distribuidos en los hospitales generales de la entidad reciben anualmente mantenimiento correctivo programado, aunque no presenten fallas.

Falla equipo en clínica 56

Desde la semana pasada los derechohabientes de la clínica 56 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) batallan por la falta de citas para laboratorio, pues personal del área informó que el equipo está descompuesto.

Quien atiende en la ventanilla entrega a quienes acuden papelitos con el número de teléfono 778-11-10 extensión 31401 pidiéndoles que se comuniquen hasta el próximo martes para ver si ya funciona el aparato y reanudar el servicio de citas.

“Por ahorita sólo se transfieren a embarazadas, diabéticos e hipertensos, es decir, que sólo las urgencias se transfieren a la clínica T-21. Y a la gente que viene por enfermedad común se le está pidiendo que se dé una vuelta la próxima semana para ver si ya repararon el equipo”, mencionó el empleado.

María de la Luz Castañeda Rico dijo que perdió un día de trabajo debido a que pidió permiso para acudir a la clínica y tramitar su cita de laboratorio.

“Voy a llamar al número que me dieron y tener que volver a venir y eso a ver si funciona el equipo. Tengo un año con este padecimiento y no me mandan con el especialista porque necesito los estudios”, lamentó.

am solicitó al IMSS su postura sobre el asunto, a lo que la institución respondió que se trató de un error del personal y que ya retiraron el letrero.

Confirmó que sí se están tomando muestras diarias a embarazadas y pacientes diabéticos, las cuales se procesan en la clínica 21.